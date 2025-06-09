賴中強 公民力量》全台大罷免，民主重開機（為什麼要大罷免之一）

這屆國會，因為傅崐萁的親共與黃國昌的仇恨，讓民主當機。

◎ 賴中強

電腦當機，要重新開機。

民主當機了，人民要用罷免，讓民主重新開機。

這屆國會，因為傅崐萁的親共與黃國昌的仇恨，讓民主當機。

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這屆國會，因為傅崐萁（左）的親共與黃國昌的仇恨，讓民主當機。（資料照）

傅崐萁靠中國陸客團，控制花蓮地方經濟與政治，花蓮東大門夜市成為中國「各省一條街」，傅崐萁必須對中國「親共報恩」。

黃國昌因為對賴品妤、對柯建銘、對民進黨有恨，一心一意要報仇，把民主國家反對黨的制衡監督，玩成共產黨式的仇恨鬥爭。

偏偏傅崐萁、黃國昌這兩人是中國國民黨與民眾黨的總召。

54席藍營立委都成為傅崐萁「親共報恩」集團，8席民眾黨立委都成為「國昌復仇者」，立法院成為「傅黃體制」一言堂，讓台灣民主當機。

大罷免，就是要徹底消弱「傅黃體制」的影響力，讓台灣民主重新開機。

大罷免，就是要徹底消弱「傅黃體制」的影響力，讓台灣民主重新開機。（資料照）

內閣制國家，面對民主當機、政治僵局，要靠解散國會；總統制國家，面對民主當機、政治僵局，要靠國會期中改選。台灣總統、行政院長不能主動解散國會，立法委員任期四年，也不像美國或菲律賓可以在總統任期中改選國會，讓選票對政治僵局做出新裁判。還好，在台灣人制定理想的新憲法前，我們至少還有罷免制度，讓民主重開機。

全台大罷免，民主重開機！

大罷免，慧成宮！

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

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