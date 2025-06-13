自由開講》作賊喊抓賊：從中共反間諜宣傳看台灣共諜滲透危機

◎ 衛重華

中共國家安全部近日發布名為「揭露間諜的N副面孔」的文章，高調渲染境外間諜威脅，警告民眾提防假學者、假商人、假遊客與假戀人等角色，呼籲全民警覺。

然而，這樣的說法看似防範外敵，實則是中共一貫藉由製造恐懼、混淆敵我來維穩體制的伎倆，真正的目的是鞏固極權統治，掩蓋自身對外滲透與對內高壓的現實。而諷刺的是，這場「全民反間諜運動」恰恰暴露了中共在國際間早已惡名昭彰的情報滲透行徑與制度性的不安全感。更值得警惕的是，這一套「作賊喊抓賊」的手法，其實正是多年來中共對台情報戰的真實寫照。

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近年共諜案顯著升溫涉案者多為退役軍警。圖為航特部中校謝孟書涉案，甚至拍攝「我願意投降解放軍」影片向中國效忠，判刑9年定讞。（資料照）

反觀我國，近年共諜案顯著升溫，這並非空穴來風，而是中共對台長期滲透與策反操作的真實證明。根據《自由亞洲電台》報導，台灣被破獲的共諜案件中，約85%涉案者為退役軍警。這些人往往在退伍後因經濟壓力或國家認同搖擺而成為中共滲透對象，不僅傳遞軍事情報，更可能對現役官兵造成拉攏效應。更令人震驚的是，部分共諜甚至滲透至總統府層級，總統蔡英文因此在2024年提出恢復軍事審判制度，展現對高階國安滲透的強力反制。

中共滲透台灣的手段，與其所謂「間諜面孔」幾無二致。

其一，假學者、假研究員打著學術交流之名滲透台灣大學與智庫，試圖取得政策評估資料與國防研究成果。其二，假商人藉由合作投資，接近公務體系或科技產業，進行利益誘惑與人脈滲透。

其三，假遊客以觀光之名接近軍事設施，甚至誘導境內人士參與測繪、偵照等活動。其四，假戀人以情感交往為幌子，透過社群媒體接觸我方人員，套取資訊，發展為情資來源。凡此種種，正是我國情報安全實務中早已驗證的中共策反樣貌。

事實上，不論是滲透軍隊、執政黨、甚至媒體與宗教團體，中共對台操作已從傳統間諜戰演進為結合網路、認知與人際關係的複合式攻勢。它利用台灣民主社會開放的制度弱點，進行資訊操控與輿論滲透，掩護其諜報行動。在野政黨中部分親中派系甚至成為中共對台統戰的配合者，在選舉或政策辯論中散布模糊訊息、混淆視聽，嚴重削弱國家防衛共識。

儘管中共自稱要防範境外間諜滲透，實則是自曝其短，其實際操作才是對全球秩序最積極的破壞者。示意圖。（路透社檔案照）

儘管中共自稱要防範境外間諜滲透，實則是自曝其短，其實際操作才是對全球秩序最積極的破壞者。我國政府與社會各界更應以此為鑑，正視內部滲透與共諜策反的深層結構。台灣不能以姑息的態度面對國安威脅，亦不可僅寄望民間自我約束，更需由國安體系、立法制度與全民教育三者並進，構建制度性的反滲透安全網。

總結而言，中共的「全民反間諜」宣傳看似鋪天蓋地，實則只是極權焦慮的投射與轉移。真正的間諜與滲透者，正是那個從不尊重國界、制度與自由的政權。對於台灣而言，唯有清楚劃分敵我界線，強化全民安全意識與制度韌性，方能在這場資訊與情報的無形戰場中捍衛國家主權與民主根基。

（作者為軍人）

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