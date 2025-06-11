美台觀測站》川習通話速寫​ 3大層面解讀

這意謂著美中可能才要進入第二輪談判，而這個進度是台灣在一個月前就達成的。所以有心人士大可不必扯什麼中國在對美貿易談判上彎道超車台灣。

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

根據中國官媒《新華社》及《央視》報導，6月5日晚，習近平和川普通電話。以下是我們的簡單記錄與分析。



3大層面解讀 川習通話。（取自貼文）

1. 這次川習電主要討論的是貿易。為免意外發生，美中都有所鋪陳。首先是5/13日的日內瓦會談，美國財政部長貝森特和中國國務院副總理何立峰會談，讓美中關稅割喉戰暫時停戰。6/3美國新任駐中大使龐德偉（David Perdue）與王毅見面，王毅則以日內瓦會談為基礎，一來譴責美國的「消極舉措」，二來要求美國「相向而行」。龐德偉則說川普非常尊重習近平。再加上川普昨天說很喜歡習近平（雖然也很難搞），終於給足了習近平面子，也讓習近平答應見面。

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川普說兩人今天聊了快一個半小時，和過去拜登和習近平可能聊兩三個小時算是快多了。但今天可能就是確認繼續談貿易的原則問題，沒有討論太多細節。此外川普有多提到中國稀土及磁鐵管制的問題，以及和習近平互邀訪問。



川普說兩人聊了快一個半小時，和過去拜登和習近平可能聊兩三個小時算是快多了。示意圖。 （路透檔案照）

但要注意的是，川習電在貿易問題上最多只確立了美中要進行新一輪會談，並沒有達成協議。川普說財政部長貝森特、商務部長魯特尼克、貿易代表葛里爾都會去談。這意謂著美中可能才要進入第二輪談判，而這個進度是台灣在一個月前就達成的。所以有心人士大可不必扯什麼中國在對美貿易談判上彎道超車台灣。



2. 習近平這次還是提了台灣。在1/17和川普通話時主軸放在貿易及芬太尼，就台灣議題只提到「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」。川普則是在1/30提到「從未和習近平討論以反台獨換取協助烏俄停戰」。



習近平這次說「美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂份子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」，這針對的應該就是民進黨賴清德政府。特別是在台灣大選後，中共就是以「少數」給民進黨定性定調。這裡就算沒有要美方「管好」台灣及民進黨政府，還是「美中共管台灣」的味道，大概也希望美方別在安全政治等議題配合民進黨抗中保台。

但川普此次還是沒有提到台灣。新華社說川普提到「美方將繼續奉行一個中國政策」，但川普自己卻說這通電話幾乎只談貿易，沒談烏俄、沒談伊朗。所以對台灣很可能就只是帶過一句一中政策，沒了。這算是相當一致。



而這也是預期中的結果。首先，川普上任後極少就政治安全議題提到台灣，就算有也是避談是否出兵保衛台灣。川普提台灣最多的就是晶片，畢竟提到台積電和魏哲家就是政績。就算在關稅上提到，也不是針對台灣。



再者，川普提一中政策的方法和拜登不同。拜登過去還會提到「不支持台灣獨立」這個長期以來的固定元素，但川普連這點都不提。這可能意謂著川普不想要在是否支持或反對台獨問題上表態、許諾、甚至成為其他對中談判議題的前提。再者，川普政府可能也知道目前台灣並沒有宣佈台獨問題，所以就算習近平想把台獨成為美中關係中的「議題」甚至「問題」，川普也不會這麼讓議題被中國設定。

可以想見，在川習通話時，白宮橢圓形辦公室可能就坐著國務卿兼國安顧問盧比歐。 （路透檔案照）



其實可以想見，在川普和習近平通話時，橢圓形辦公室（Oval Office，即總統的辦公室）可能就坐著國務卿兼國安顧問盧比歐，而他絕對清楚台灣議題的關鍵所在，若還有其他台海問題專家在場，習近平要把台灣甚至台獨議題拉進議程沒那麼容易。



3. 川普對習近平說：「美方歡迎中國留學生來美學習」（Quote：Chinese students can come, no problem, no problem - its an honour to have them frankly。中國留學生可以來，沒問題，沒問題，講真很榮幸我們有中國留學生）。這和上週他說中國學生「會沒事的」口徑一致。在川習電後會見德國總理梅爾茨時，川普也說會讓中國學生赴美，「只是要審查所有外國學生」。可以推斷，川普對高校展開的嚴審簽證政策，並不是以抗中為主軸。川普的表態未必是要推翻盧比歐撤銷中國學生簽證的政策，但可能會希望將政策主軸定調清楚。



哈佛與中國的關係可能被川普視為是強化「簽證限制政策」的理由，但不是主因。 （法新社檔案照）

白宮昨天所提出的「解決哈佛大學風險以提升國家安全」公告，對交換學生簽證計畫的限制首先也是要處理犯罪率升高的問題，然後才提到收受中國等外國資助的問題。從這邊可以看出，哈佛與中國的關係可能被川普視為是強化「簽證限制政策」的理由，但不是主因，不然就不會特地拿出來許諾給習近平了。台灣這邊已經有不少人寫文章提醒，川普出手對付哈佛、高等教育、科研經費，保守派有自己的議程設定，但反中抗中並不是主要的論述重點。台灣這邊還是不要代入太多自己的情感投射（尤其是所謂反共的部份）比較能了解美國的這些政治菁英們在想什麼以及做什麼。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

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