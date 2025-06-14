李忠憲的思考》當自由通往極權：你可以走，但不能踐踏留下來的人

張立齊不是第一個改變國籍的人，但他是第一個把這件事包裝成一種「覺醒」、「解放」、「勝利」的人。

◎李忠憲

張立齊，出生於台中豐原，並非外省第二代，而是道地的台灣囝仔。出身於經營藥廠與藥房的富裕家庭，卻因921地震家道中落，工廠毀於車籠埔斷層，財務困境使家庭破裂、父母離婚。他曾中輟打工，後靠半工半讀完成學業，從遠東科大一路唸到金門大學碩士，再考上北京大學博士班，走出一條自我翻轉的路。

原台籍人士張立齊因申領中國定居證，日前已被陸委會註銷台灣身分。（圖取自中國華僑大學官網）

這本該是台灣社會最愛聽的故事：努力不懈、翻轉人生、從邊陲走向中心。但他選擇讓這段旅程的終點，成為一場對台灣價值的背離。

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然而，他在北京不只學業有成，也開始投入中共體制，多次申請入黨、撰寫親中言論，最終成為中共黨員，並於2024年取得中國核發的「台灣居民定居證」，成為福建「融合示範區」政策下首位定居的大陸台人。2025年6月，台灣政府依法註銷其戶籍，成為史上第一位因取得中國定居證而被除籍的台灣人。

張立齊的影響，不在他個人，而在他帶來的「三重衝擊」

一、言論自由的極限──「可以罵政府」，但能否「效忠敵國」？

台灣社會對言論自由的高度寬容，從來是我們民主的驕傲。然而，當這份自由被用來攻擊自身制度、效忠敵國政權，甚至登上中國官媒、扮演統戰模範，這就不再是言論自由的保護，而是制度性的自我侵蝕。

這不是「多元觀點」，而是「滲透破口」。台灣社會必須誠實問自己：我們的寬容是否已成為一種縱容？

二、國族認同的模糊──「我是台灣人，但心向中國」的矛盾化正常？

張立齊的個案，讓「我是台灣人，但我認同中國、加入中共」這種自我矛盾的立場變得可被大肆宣傳，甚至合理化。

這不僅動搖了「台灣人是什麼」這個核心問題，也讓「國族認同」變成了可以任意切換的身分道具。

而這種混淆與漂移，正是中共統戰策略的核心武器，模糊敵我界線、解構共同體想像。

三、制度邊界的試探──政府依法除籍，卻被指控「政治迫害」

政府早在2024年即公告定居中國將失去台灣身分，這是一年公開透明、程序合法的處置。但張立齊刻意扭曲為「台獨政權報復」，並透過短影音、官方話術、情緒操作來包裝，讓這場依法行政被塑造成政治打壓。

這一點最值得警惕。因為一旦制度正當性都能被顛倒、被操弄，我們連「界線在哪裡」都會失去。

張立齊2017年投書中國網路媒體《觀察者》，他以〈我從台灣來，我自願加入中國共產黨〉為題，並公開聲稱，台灣「言論不自由、思想被壟斷」，已申請加入中國共產黨多年。（圖擷自臉書）

張立齊不是第一個改變國籍的人，但他是第一個把這件事包裝成一種「覺醒」、「解放」、「勝利」的人。

當一個人能把效忠極權包裝成對自由的追求，把背叛民主塑造成思想獨立，並成功讓部分社會對他產生爭議與同情。

這場戰爭，我們其實已經輸了一部分。

但我們還有機會反省：

真正需要被守住的，不只是法律邊界，而是價值底線。

自由，不應成為通往極權的跳板；選擇，不應變成踐踏他人的藉口。

你可以離開，但請別把我們共同守護的這片土地，當作你拿去交換榮耀的代價。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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