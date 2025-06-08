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名家分享~賴寇蒂》大罷免必須成功！從四個訊號看中共統戰新布局

中共對台灣的統戰已經不只是在台灣進行的敘事框架，還會藉由這種裡應外合的模式，對國際輸出一套他們的戰略語言。
名家分享

名家分享

2025/06/08 21:00

◎ 賴寇蒂

六月是第二季度的最後一個月，通常在這個月份可以做上半年的盤點，以及對第三季度的策略調整和預測。這是零售業的習慣，用在社會趨勢預測也有相當的可行性。

五月份其實發生了許多事情，有些訊息不是很明確，而且對岸放出了很多干擾的假訊息，所以需要把訊息沉澱一下，稍微靜候，比較能夠看得出來哪些事是重要的，哪些是空包彈。

要分析這些獨立事件，我們也得先回到目前這個時空下的大環境：

◾️俄烏戰局變化與中美談判

烏國「蜘蛛網行動」重創俄羅斯境內多座戰略空軍基地。（法新社檔案照）烏國「蜘蛛網行動」重創俄羅斯境內多座戰略空軍基地。（法新社檔案照）

烏克蘭近期發動的「蜘蛛網行動」無人機奇襲，重創俄羅斯多座空軍基地，這使得原先聯手對抗美國的中俄戰略夥伴關係出現了微妙的變化。

俄羅斯的挫敗，可能是加速中美兩國通話的關鍵原因。

川普與習近平於6月5日進行了一場約90分鐘的電話會談。這讓目前的貿易關稅戰暫時和緩、稀土問題得到解決，而且即將有美中高峰會。

配合前陣子一連串放出來習近平所謂「消失引退」的消息，這些都可以視為中共的一種「戰略性示弱」。

美國總統川普與中國國家主席習近平日前通話。示意圖。（路透檔案照）美國總統川普與中國國家主席習近平日前通話。示意圖。（路透檔案照）

這不代表中共真的願意改變路線，而只是為自己和俄羅斯爭取時間。

如果誤以為美中談判可以讓中國在對台戰略上有什麼實質改變，不可能。

為什麼不可能？以下幾件新聞告訴大家，為什麼不可能。

◾️五月份的四件「小事」

有幾件看起來各自獨立的小新聞，但這些零散的訊息連結起來，已經足夠讓我們看出接下來中共可能推動的「統戰行銷策略」：

1. 國台辦人事異動
2. 騰訊入股韓國SM娛樂
3. 洪秀柱率藝文媒體界赴北京
4. 孫儷帶小孩到英國讀書和置產（這看起來像個娛樂新
聞，但其實釋放了值得玩味的訊號）

這些事件看起來零散、似乎不相關，但所謂「大軍未動，糧草先行」，喜歡下棋的朋友應該也知道，有時候雖然棋局還沒到真正的攻殺階段，但對手會先調動布局。能不能贏，其實就看棋手能否先一步看懂對方在走什麼樣的棋路。

◾️暗棋與設局-文化統戰產銷一條龍

大家有興趣的事情先說—騰訊入股SM娛樂是K-pop產業很具指標性的投資案，這不只是一件商業財產的配置，而是一件具有戰略性的投資。

aespa是目前SM旗下在海外市場知名度最高的女團。（翻攝自臉書）aespa是目前SM旗下在海外市場知名度最高的女團。（翻攝自臉書）

騰訊音樂在中國串流市場擁有壟斷地位（QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂），這些平台可以完全控制內容的流通。

「通路」併購內容和製造端，放在台灣人熟悉的業態來理解，就像便利商店收購飲料集團。這樣應該大家就明白了——基本這是要實現「產銷一條龍」，也等於預告之前的「限韓令」即將鬆綁。

未來BTS之後的新一代「師弟團」極可能不再只屬於韓國，而是納入中國練習生，甚至兩岸混合成員。未來中國市場也很可能會出現「中國好天團」等大型選秀企劃。

這造成的效應將不只限於流行音樂，更將直接牽動青少年族群的文化認同與流行話語權。

屆時「政治歸政治、藝術歸藝術、娛樂歸娛樂」這種論調，恐怕又將撕裂、甚至重新塑造大家的認知。

靠流行音樂或偶像統戰有沒有用？看上次劉德華來台灣開演唱會就知道了。事實證明，劉德華演唱片段的確被採樣做成統戰影片，可是在當時王定宇或王義川的提醒有用嗎？

這樣感覺是否有點坐立難安？其實還沒結束。

◾️統戰要靠「知台派」，誰最「知台」？

過去中共對台灣統戰用的是戰狼、小粉紅這種粗暴手法，在近期台灣社會整個大罷免運動中可以看得出來，效果是「全面失敗」。

大家有沒有發現，近期中共對台灣的統戰多半是利用「台灣人」的言論，再配合一些親中媒體的放大報導，去發表挑動台灣民主社會及政府神經的說法，藉此巧妙鑽進民主制度開放性的空隙，透過各種方式進行壓力測試。

低配版的如過去的「亞亞」和「小薇」，由他們在台灣呼籲兩岸統一、宣揚中共的語言，經媒體放大傳播，以測試台灣民主社會的忍耐極限，以及有關單位收束的能力和政府的機制。

近期中共對台灣的統戰多半是利用「台灣人」的言論，低配版的如中配「亞亞」。（取自抖音）近期中共對台灣的統戰多半是利用「台灣人」的言論，低配版的如中配「亞亞」。（取自抖音）

高配版的則會藉由一些知名台灣媒體及藝文人士進行。

這些媒體界和藝文界人士前往中國參加所謂的「交流」，回到台灣後也會轉化成一波全新的溝通策略。

這些人在各自領域都已經有相當的地位，他們也曾是許多人的主管、同事、同學和老師⋯⋯當這些人變成網路定義的「親中舔共」，其實在他們真實人生的人際網絡中，也很難被熟人和業界簡單切割。

尤其他們若在媒體界和各種資源配置中，還是享有權力並掌握著資源流通，這其實就等於變相告訴台灣人：這麼做其實也可以，甚至是「雙贏」的人生選擇。

事實證明，最「知台」的不是所謂的中共「知台派」（像習近平以前被認為是「知台派」），最「知台」的，其實是台灣人。

◾️人事佈局的真正用意

綜合以上的外部國際情勢，以及台灣的內部大罷免社會局勢，再看中共國台辦的人事調動，就很容易知道這樣的安排是為什麼。

中共突然把一個資深外交官——趙世通，升任副主任，這使得現任國台辦幾個關鍵副主任，幾乎清一色都是「外交系統」出身。這等於把對台工作的決策圈，直接拉到跟中國外交部同一條線上。

這顯示，中共對台灣的統戰已經不只是在台灣進行的敘事框架，還會藉由這種裡應外合的模式，對國際輸出一套他們的戰略語言。

如果我們的應變能力以及法律工具不足，未來在面對國際時效性及社會反應上，「百口莫辯」的情形可能發生。

◾️孫儷的「戰略下莊」

孫儷以演出《後宮甄嬛傳》中的甄嬛一角廣為人知。（翻攝自微博）孫儷以演出《後宮甄嬛傳》中的甄嬛一角廣為人知。（翻攝自微博）

那至於第四件，就是孫儷，她移居英國有什麼關係？這跟統戰還有關嗎？

不但有，而且這件事情對外釋放的訊號，我認為才叫做「一錘定音」。

孫儷和吳京是習近平上台後娛藝界戰略語言的代表人物。在過去幾年，他們紅利享盡、資本拿盡。像這樣的代表人物，他們做什麼事情、要不要被看見？基本上都可以安排好，所以這類新聞若要壓可以壓得下去，甚至她不拍照、不放社群，基本上也不會有人知道。

但她偏偏在這個時間點拍照Po上社群，媒體也開始大作文章。同時孫儷工作室也沒有去控制新聞的走向，這就是一個非常特殊的政治訊號。

如果中國影視業出現資本轉移、或「換樣板」，原有頂流藝人資源必然受限。

這種「主動出走」與「高調曝光」就是為未來「留後手」。公開移居英國、子女讀名校，既是向外部證明家族有全球資產配置能力，也是向中國內部釋放「我不會跟你爭奪新樣板資源」的訊號。

曝光本身是一種策略性下莊，告訴產業和上層，我願意「軟著陸」退出核心圈，而不是被動邊緣化。

這種「戰略收縮」與之前「習近平下台」、「習近平生病」的放話，有異曲同工之妙。
重點不是今天的樣板是孫儷？或者是中共領導人是不是習近平？而是這些結構都依然會存在，而且會用更隱蔽、更細緻的方式去操作。

◾️最後關頭：大罷免是台灣求存的手段與立法準備

大罷免浪潮持續蔓延，多個罷團陸續啟動三階衝刺行動，不畏風雨持續在街頭宣講。（資料照）大罷免浪潮持續蔓延，多個罷團陸續啟動三階衝刺行動，不畏風雨持續在街頭宣講。（資料照）

民主國家和社會的確沒有那麼多玄虛，如果不是親身經歷，我也不會有這樣的理解和認知。

我們不需要去跟他們玩一樣的遊戲，但是台灣要有足夠的法律工具、機制，以及心理上的準備，去面對未來他們可能的突襲。

所以不管是之前立法院提出的「代理人法案」、「反滲透法」，以及沈伯洋屢敗屢戰的「赴中要報備」法案，這些都已經是不得不建置的基礎戰略工具。

這已經不是什麼戰爭預測、也不是2027的問題，就是決戰今年夏天！

如果沒有準備，一切都會來不及。

大罷免必須成功，台灣人要加油——我們要生存！大罷免必須成功。

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

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