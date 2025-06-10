晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》觀光結合文化與科技 高雄讓世界看見台灣

2025/06/10 10:30

◎ 簡金海

今年「遠見縣市長施政滿意度」高雄市長陳其邁再度名列前茅，蟬聯五星市長。

高雄市長陳其邁（右）蟬聯五星市長。（高雄市政府提供）高雄市長陳其邁（右）蟬聯五星市長。（高雄市政府提供）

陳市長勇於任事，親民愛民，市政突飛猛進，尤其在經濟方面招商爭取半導體高科技在高雄設廠，並且大力推動國內外演唱會在高雄成功演出，帶動觀光收入，經濟效益大。南韓女團BLACKPINK宣布將於10月18、19日重返高雄世運體育埸開唱，更是令人振奮。

BLACKPINK 10月將重返高雄開唱。（YG Entertainment提供）BLACKPINK 10月將重返高雄開唱。（YG Entertainment提供）

這兩年各部會積極協助籌劃，並邀請屏東原住民希望合唱團、張惠妹、江蕙、洪小喬等在高雄衛武營演出暖場。

「雲門舞集」歷經祝融浩劫，由政府協助於淡水滬尾炮台與淡水高爾夫球場之間提供建地重建，企業家張忠謀及文化界社會人士捐款，共襄盛舉，如今也成為熱門打卡景點。

在此期盼陳其邁市長，爭取輝達及台積電的贊助，由Mayor Mike Chen、Morris Chang and Jensen Huang共同邀請泰勒絲（Taylor Swift）以後的巡迴演出，來高雄至少演唱兩場，振興觀光產業，讓世界再次看見台灣，同時提升企業形象。

（作者為英日文資深導遊）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書