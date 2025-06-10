自由開講》觀光結合文化與科技 高雄讓世界看見台灣

◎ 簡金海

今年「遠見縣市長施政滿意度」高雄市長陳其邁再度名列前茅，蟬聯五星市長。

高雄市長陳其邁（右）蟬聯五星市長。（高雄市政府提供）

陳市長勇於任事，親民愛民，市政突飛猛進，尤其在經濟方面招商爭取半導體高科技在高雄設廠，並且大力推動國內外演唱會在高雄成功演出，帶動觀光收入，經濟效益大。南韓女團BLACKPINK宣布將於10月18、19日重返高雄世運體育埸開唱，更是令人振奮。

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BLACKPINK 10月將重返高雄開唱。（YG Entertainment提供）

這兩年各部會積極協助籌劃，並邀請屏東原住民希望合唱團、張惠妹、江蕙、洪小喬等在高雄衛武營演出暖場。

「雲門舞集」歷經祝融浩劫，由政府協助於淡水滬尾炮台與淡水高爾夫球場之間提供建地重建，企業家張忠謀及文化界社會人士捐款，共襄盛舉，如今也成為熱門打卡景點。

在此期盼陳其邁市長，爭取輝達及台積電的贊助，由Mayor Mike Chen、Morris Chang and Jensen Huang共同邀請泰勒絲（Taylor Swift）以後的巡迴演出，來高雄至少演唱兩場，振興觀光產業，讓世界再次看見台灣，同時提升企業形象。

（作者為英日文資深導遊）

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