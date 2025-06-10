自由開講》跟洪秀柱拜見王滬寧 方文山好傻好天真？

◎ 張天泰

前國民黨主席洪秀柱5月27日和台灣多個媒體高層，以及工商人士到北京人民大會堂見中國全國政協主席王滬寧，現場驚見天王「周董」周杰倫的御用作詞人方文山，也參加「海峽兩岸中華文化峰會」。因方文山幫周董寫過無數好歌，包括《青花瓷》、《菊花台》、《千里之外》等所以備受關注。

方文山（前排左二）跟隨前國民黨主席洪秀柱拜見中國全國政協主席王滬寧，並參加「海峽兩岸中華文化峰會」。（圖擷取自央視）

然而2025年六月四日是六四天安門事件36週年，方文山老師你知道六四事件嗎？你有當面和王滬寧提問什麼是六四事件嗎？王滬寧只是極權中共的棋子，阿共的中華文化已被扭曲為方便其作統治人民的工具，方文山老師你那麼多流行歌詞是轉化自宋詞，難道看不出來嗎？詞神林夕如何被阿共侵略人權，方文山老師是否要裝瞎看不見？

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這首《文山老師啊 台灣不是中國》，我寫在2025年六四前夕，特別要送給方文山老師，提供你頓悟之用，林夕現在台灣，你是否要打給林夕比較快理解真實狀況？

《文山老師啊 台灣不是中國》

文山老師啊等你寫完詞 杰倫都出下一張專輯囉／

文山老師啊等你跟著小辣椒去舔共 你靠詞創作從工人逆轉勝成董事長的理想性就消失囉／

寫歌詞所為何事／

沒關係慢慢天真 然後說自己好傻好天真／

長的像古人 但不需要被阿共騙到作古／

你可不可以打給林夕 他在台灣／

這首歌我自己來／

台灣不是中國 就好像你老爸不是習近平／

黃河不是怒江 不再讓台灣受傷不斷提醒著我／

黃河不是怒江 怒江的源頭是西藏 黃河的起點是青海

台灣是民主自由人權的國家／

民族主義從不是小孩子的遊戲 不會奔流到海已讀不回／

甜言蜜語的統戰是假的 養套殺的花言巧語是假的／

黃河的水是黃色／

不小心吃到覺得沙沙的／

曾因教育愛善念信任錯人 導致紅色創傷 血跡深到讓河水無法沖過／

重新迎接中流砥柱 戰鬥到底逆轉勝的愛人／

愛台灣的話要常常說／

愛台灣的事要常常做／

文山老師啊等你寫完詞 杰倫都出下一張專輯囉／

文山老師啊等你跟著小辣椒去舔共 你靠詞創作從工人逆轉勝成董事長的理想性就消失囉／

寫歌詞所為何事／

沒關係慢慢天真 然後說自己好傻好天真／

長的像古人 但不需要被阿共騙到作古／

你可不可以打給林夕 他在台灣／

台灣不是中國 就好像你老爸不是習近平／

台灣不是中國 不再讓台灣掉淚不斷提醒著我／

民主文明不是小孩子的語音遊戲 不會奔流到海已讀不回／

怒江的險惡漩渦 有人現形害人求生／

有人用決心通過用毅力救人導航／

黃河暴雨 有人不被嚇退 還進擊到你無法全身而退／

有人力挽狂瀾 再大風雨都絕不放棄／

黃河不是怒江 台灣不是中國／

台灣不是中國 就好像你老爸不是習近平／

寫歌詞所為何事 而今而後 庶幾無愧／

（作者為教育博士、政治工作者）

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