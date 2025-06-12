自由開講》雄中，不是每個人的天堂

◎ 李飛刀

我是今年剛從高雄中學畢業的學生。畢業典禮當天，我第一次有了「我好像也是雄中生」的感覺。但也正因為走過了三年，我更清楚知道：雄中不是每個人都適合的地方。

雄中常被稱作「一流學生、二流教師、三流設備」。學生確實是高屏地區頂尖，但在教學與行政資源上，卻不如想像中完善。最直觀的例子就是校園設備：每逢大雨就積水的操場、時常停水的教學大樓、直到高三才終於出現的置物櫃。更不用提破舊的廣播系統，讓人聽不清朝會內容。

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高雄中學。（資料照）

行政效率也是學生間的怨言來源。從開學當天才收到的臨時課表，到暑期輔導課衝堂、通知單過期，甚至連攸關畢業資格的成績都會因老師請假無人代理而延誤，學校從未主動公告，學生只能自求多福。

制度方面也讓人疲憊。以請假為例，一張假單要先到教官室領、填寫後帶回家簽名、再交給導師簽名，最後還得自費買郵票貼上信封寄回自己家中——為何不改用線上請假？當學生都在學習效率、競爭力，學校卻還停留在紙本時代。

除了體制問題，更讓我痛苦的是文化氛圍。雄中聚集無數頂尖學生，他們聰明、效率高、應試經驗豐富。我曾經很努力，但總是考不好，於是更加用功，結果依舊。後來我放棄掙扎，把時間拿去閱讀、寫作，成績反而沒差太多。這讓我明白，這所學校不是為每個人打造的舞台，而是為頂級的學生設計的死鬥場。

雄中有它的光榮，也有它的問題。它或許適合極少數能在制度與壓力中脫穎而出的天才，但對多數像我一樣需要支持、鼓勵與多元發展空間的學生來說，三年青春換來的，不是成長，而是幻滅。

我寫這篇文章不是為了抹黑雄中，而是希望學弟妹在選擇前能聽見不同的聲音。如果你不確定自己能否承受這樣的環境，請務必三思。不要讓「明星高中」的光環，掩蓋了你真正需要的東西。

本文為精簡版，完整版在此。

（作者為學生）

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