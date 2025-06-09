自由開講》從醫師性侵病患事件談品格教育

◎ 陳啟濃

受到「Me too」之風影響，近來常有病患檢舉，受到醫師在診療過程中性騷性侵的情況。更有甚者，連台灣最高學府的台大，也發生婦產科醫師性侵病患的事件。醫師是社會金字塔頂端高社經族群，是受到社會普遍敬重的職業。特別是在做出破壞醫病信任，有損醫德的行為，根本問題還是要回到在國民教育階段的培養過程，是否過分重視智育，而輕忽了品格的涵養。

台大醫院驚爆4年前一名婦產科住院醫師對女病患猥褻性侵，遭法院判刑3年。（資料照）

教育應該培養一個負責任，對社會具有關懷的人才，而不是淺薄的功利主義，只著重在學生的課業成績。學校教育的重點，應該營造一個溫馨和諧的學習環境，重視學生彼此的關懷與尊重，涵養學生具備人性光輝中最珍貴的情感情操。學校不該培養工具人，不該只強調成績排名，這樣的作為只會培養出自私自利，沒有性別尊重，欠缺社會關懷的「賺錢機器」。

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最可怕的是，家長跟學校的態度如果都只認為「優秀的學生只要把成績考好」，其他事情都是不重要的，在教育的過程當中，已經慢慢地讓他們養成這樣的錯誤態度，等到念了醫學院成了醫師，一些觀念態度已經無法導正。學問知識越好的人，如果沒有培養健全的價值觀，表現出的錯誤行為，對社會造成的傷害將更加嚴重。

對醫師來說「才德兼備」絕對不是一句口號，哪怕是對各行各業而言，這都是一句真理。期待國民教育階段的老師，都能秉持循循善誘誨人不倦的態度讓學生潛移默化。學校不能成為補習班，不該只是把學生當作考試的工具，而是要有全人教育的做法，在品格教育上多多用耐心指導學生。只有先把學生當成具有全人格的人來教育，讓他們感受到尊重與愛，他們以後才會用愛與尊重來對待別人。

（作者為資深教育人員）

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