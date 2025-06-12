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自由開講》揭穿中共語言工程：中國留學生在哈佛談「人類命運共同體」的荒謬

2025/06/12 19:00

◎ 嶼明

2025年哈佛甘迺迪學院的畢業典禮上，一位中國籍的畢業生蔣雨融代表全體畢業生發表英文演說。她語氣溫柔、詞句感性，從一個洗衣機誤譯的笑話談到文化差異，再轉入對世界和平與理解的呼籲，最終落腳在「我們與敵人共享人性」、「人類是一個命運共同體」的道德主張上。她沒有提及中國，也沒有明說政治，但她說出的那句話：「命運共同體」，卻是一道驚人的警訊——因為那不是普世語言，而是中共自2017年起寫入黨章、2018年納入憲法的官方政治口號。

中國學生蔣雨融代表全體畢業生在哈佛甘迺迪學院發表英文演說。（美聯社）中國學生蔣雨融代表全體畢業生在哈佛甘迺迪學院發表英文演說。（美聯社）

許多人針對蔣雨融個人發表憤怒與批評，但我們認為，真正需要面對的不是她的身份，而是她所說出來的這句話，以及這句話背後的語言工程。當中共提出「人類命運共同體」，我們該問的，不是感情問題，而是三個直球問題：

誰的命運？誰的共同體？誰在主導？

這三問，才是撕開語言外衣、看清極權敘事本質的真正起點。

一、誰的命運？——模糊與遮蔽的政治許可權

中共稱「人類命運共同體」是為了解決全球性問題，如貧窮、疾病與氣候變遷，聽起來無懈可擊。但這個「命運」究竟是誰定義的？是包含言論自由、信仰自由、民主選舉的命運，還是要服從單一政黨、接受網路封鎖與思想審查的命運？如果「命運」這個詞可以不問制度、不談價值，只談模糊的大義，那它就變成一種語言的偽裝術：它不是真的包容差異，而是利用模糊製造統一，利用善意瓦解判斷力。這不是「我們共同選擇的命運」，而是某政權預設的終點。

二、誰的共同體？——從合作到依附的話語轉化

中共強調這是一個「開放包容的共同體」，所有國家都能參與，但問題是：這個共同體的議程是誰定的？規則是誰寫的？話語權是如何分配的？若我們觀察「一帶一路」的運作邏輯——經濟合作綁定、基礎建設貸款陷阱、政治壓力換市場准入——我們會發現，所謂「共同體」其實是話語上平等、結構上傾斜的主從體系。這樣的共同體，是透過資源與語言將他國納入中國模式的延伸空間，而不是一個多元、平衡、透明的國際合作網絡。換句話說，不是大家一起蓋屋頂，而是你住我房子，我訂你門鎖，你還得說謝謝。

中共所謂「開放包容共同體」，是透過資源與語言將他國納入中國模式的延伸空間。圖為中國宣傳「一帶一路」計畫。（美聯社檔案照）中共所謂「開放包容共同體」，是透過資源與語言將他國納入中國模式的延伸空間。圖為中國宣傳「一帶一路」計畫。（美聯社檔案照）

三、誰主導？——從「共建共享」到「語言霸權」

中共刻意使用「共商共建共享」來避免「領導」或「主導」這類容易引發反感的詞語，但現實上，從聯合國文件語言到開發中國家教材話語，我們都已看到中共正在系統性推廣其敘事主軸：

把「民主」定義為效率決策，而非選舉權力；
把「人權」等同於經濟改善，而非個體尊嚴；
把「秩序」凌駕於言論自由與制度制衡之上。

當你發現一個極權政體能讓自己的語言經由學術交流、文化演講、留學生代表等溫柔包裝者進入自由社會，而不需自行登台發聲，這就是語言戰的最高形式——不必發聲，話已在別人嘴裡流傳。

哈佛，變成了語言的發射台

這就是為何這場哈佛畢業演說引發我們如此深層的不安。因為這不是單一個人的語言選擇，而是語言工程進入菁英教育體系的證據現場。當哈佛，一所象徵批判性思維與制度反思能力的最高學府，竟無法辨識這場演講背後話語的權力來源與歷史結構，那麼自由社會的語言免疫系統，或許已經出現破口。

這位畢業生呼籲美國人「理解敵人」，但她沒有說清楚敵人是誰——而那個真正的敵人，正是讓她能無懼言說卻不能在自己國家說實話的政權。她不是代表中共發言，但她所說的話，正好成為中共話語滲透的範本。

哈佛大學。（法新社）哈佛大學。（法新社）

中共不只用核彈瞄準美國，也用語言瞄準世界

中國對美國的核戰略已超過200枚能直擊本土的彈頭，但它更可怕的是語言上的遠程火力。透過極權話語的出口工程，中共不必直接發動攻擊，卻能用「和平」、「人性」、「共同體」等模糊而柔軟的語言，逐步癱瘓自由世界對威脅的感知能力這場畢業演講不是突發事件，而是一個徵兆：當極權語言穿上溫柔外衣、講著英文、站上哈佛講台，那就不再是學術自由的展現，而是話語滲透的戰術成功

我們必須再次回到那三個問題，用最簡單的方式捍衛語言的清晰與自由：

誰的命運？誰的共同體？誰主導？

如果這三個問題在發言時不被誠實地回答，那麼我們就有權說：這不是和平的呼籲，而是披著善意外皮的語言入侵。我們不是反對個人的聲音，而是要抵抗那種在自由土地上幫極權說話，卻不自知的語言工程。

島嶼的光明，不只是照亮自己，而是要讓世界知道：真正的共同體，是建立在自由對話、平等尊重與制度誠實之上，而不是語言偽善、權力偽裝與思想收編。

（作者為開業建築師）

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