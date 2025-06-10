自由開講》遺忘與記憶之間 槍聲迴盪待真相

◎ 釋懷

一九八九年六四天安門至今屆滿三十六週年，包括台灣、香港流亡社群、英美等地的公民團體、媒體與人權組織，紛紛舉辦紀念活動，呼籲中國政府公開事件真相，並保障言論與集會自由。

在台港人在二二八紀念公園舉行六四燭光晚會，「傳承燭光，毋忘六四」。（資料照）



一九八九年春天成千上萬名學生及市民齊聚在北京天安門廣場，呼籲政治改革、民主人權、新聞自由與反貪腐。根據當年倖存者表示，當時整個北京上百萬的北京市民在各個路口阻攔軍車，面對20萬軍隊，中共在至少11個路段以坦克車衝撞民眾，甚至開槍射擊，整個驅散過程數不清的傷亡人數，無數據可考證。



根據國際人權組織《人權觀察》（Human Rights Watch）資料，截止目前，中國政府尚未對六四事件展開公開調查，也未對罹難家屬致歉。儘管中國官方長期將此事件定調為「政治動亂」，並封鎖所有相關訊息。然而，「歷史永遠會真實存在著」。重度傷殘的倖存者方政先生表示：「奉勸台灣年輕人擦亮眼睛，要多看多聽不同的意見，不能掉入中共的統戰及認知作戰。」



今年，台灣多所大學學生會與人權組織合作舉辦論壇與追思會，並邀請學者講解事件歷史背景，探討中國政治環境變遷及其對亞太民主自由的影響。台北自由廣場、台中草悟道等地亦有民眾自發舉辦追思儀式，點起象徵「真相與記憶」的燭光，由此可知，公民社會持續爭取知情權與言論自由，還原歷史真相。

（作者為職業婦女）

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