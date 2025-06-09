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自由開講》國民黨權貴子弟免役VS.吳怡農、趙怡翔回台當兵

2025/06/09 09:30

◎ 李欣芬

服兵役是台灣成年男子的法定義務，但遭遇重大傷病或在學延畢等因素者，可申請延役或免役；許多藝人近日被爆料用盡各種方式躲避兵役，引發軒然大波。

其實，台灣社會閃躲兵役的普遍程度超乎想像，絕對不是只有藝人，還有有錢人的小孩，特別是國民黨的權貴子弟，例如：國民黨大老連戰的兒子，現任國民黨副主席連勝文（體重太重）、基隆市長謝國樑（不肯透露原因）、立委林沛祥（十五歲便出國了）、台北市長蔣萬安（腰椎間盤突出），就連民眾黨的主席黃國昌（近視太深）也沒當兵！

台北市長蔣萬安因腰椎間盤突出改服補充兵。圖為世壯運壘球「雙北大戰」，蔣萬安（右）上場比賽。（資料照）台北市長蔣萬安因腰椎間盤突出改服補充兵。圖為世壯運壘球「雙北大戰」，蔣萬安（右）上場比賽。（資料照）

然而，還是有台灣子弟不怕當兵的，例如：吳怡農放棄美國籍及千萬年薪，自願回台進陸軍特戰隊；還有現任民進黨北市議員趙怡翔，從小移民加拿大的他，曾說：「我是台灣人，當然要當兵」，大學畢業後選擇回台入伍，更在服完兵役後放棄了加拿大國籍，當個正港的台灣人！

特別一提，趙怡翔是文山區選出的市議員，此次大罷免，他除了提供其服務處作為連署站，並幫忙成立萬隆、忠順街及景美夜市三個連署站，且在三、四月份時一早就帶著罷團志工們掃傳統市場催連署，最終送出一萬一千份的連署書，其用心大家有目共睹！

台北市議員趙怡翔從小移民加拿大，大學畢業後回台入伍，更放棄加拿大國籍。（趙怡翔辦公室提供）台北市議員趙怡翔從小移民加拿大，大學畢業後回台入伍，更放棄加拿大國籍。（趙怡翔辦公室提供）

筆者是台北市民，看著大家長蔣萬安早年因腰椎間盤突出，沒有服兵役，如今卻能打籃球、做出高效燃脂運動的深蹲動作，更在此次世界壯年運動會出戰壘球，以直落三拿下首勝，不禁感慨：「這種運動天才，為何不用當兵呢？」

慶幸我們還有吳怡農、趙怡翔等願意當兵，為國家奉獻的台灣子弟，他們是真心愛台灣的青年，是台灣的希望！

（作者為台灣教授協會會員，北市文山區居民）

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