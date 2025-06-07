自由開講》延宕基隆捷運，就是放棄基隆未來

◎ 陳建豪

基隆捷運談了二十年，跨越兩代人，從近期市府推出的基捷路線民調，恰好暴露了基隆發展的真正困境：政治領導者缺乏勇氣，逃避困難抉擇。

市府民調包含兩方案：麥金路方案與台鐵路廊雙軌並存方案。問題是，後者早在輕軌時期就被評估為不可行，拿明知不可行的選項做民調，然後說是「民主參與」，這不是虛晃一招？

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基隆市長謝國樑。（資料照）

謝國樑市長把自己應該承擔的決策責任推給民調、推給「民意」，既不得罪搭乘台鐵的民眾，也不得罪期待捷運的市民，骨子裡是想全面討好，實際上是不做決定，最後結果是原地踏步。

童子瑋議長主張的「廢鐵換捷」很明確：停掉八堵到基隆段台鐵，直接改建為捷運。使用現有路廊可避免土地徵收，減少環評流程，更重要的是，這是交通部110年就評估可行的政策。

美夢成真並不難，童子瑋議長的主張並非沒有代價，但也做到交通不便影響極小化。反之，市府版規劃乍看面面俱到，卻是「沒代價的最貴」：繼續維持現狀，一事無成。

基隆市議長童子瑋。（資料照）

身為負責任的政治人物，應該要為城市的長遠發展做判斷與取捨。AI產業要進駐？基隆港要創生？沒有便捷的大眾運輸，這些都是空談。

基隆需要的是突破，而非停滯。討好選民卻不解決問題，不是尊重選民，而是敷衍市民，政治投機者取悅現狀，而政治領導者看見未來。

（作者為通勤族）

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