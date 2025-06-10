自由開講》「低端人口」：郭冠英病毒復發

◎ 蕭錫惠

近日罷免風潮興起，國民黨部分人士與側翼言論竟指支持罷免的民眾為「低端人口」，暗示其素質低劣、被操控，這種話術讓人想起當年郭冠英自稱「高級外省人」、辱罵本省人為「台巴子」的言論。

郭冠英。（資料照）

郭冠英事件當時震驚社會。他傲慢地將族群階級化，最後不但被彈劾停職，還遭反諷為「低級外省人」，成為語言歧視的反面教材。

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沒想到十多年後，類似邏輯再次出現，這次的標籤從「省籍」變成「學歷」與「階級」，但其核心仍是同樣的優越迷思與民主蔑視。

在民主制度下，人民有平等投票與罷免的權利。試圖以「教育程度低」來貶低罷免行動，不僅是對人民智慧的輕視，更是對民權的踐踏。這不是言論自由，而是語言階級主義的擴散。

名嘴朱凱翔（右）錄節目時，嗆「2021核四重啟的時候，都是南部的低端在那邊灌票」，一旁的來賓國民黨立委葉元之（左）聽了並未制止。（圖擷取自臉書）

郭冠英的語言病毒，不只是歷史教訓，如今正在變種復發。它不再是單一人物的問題，而是某些政治勢力慣用的語言套路——藉由汙名化來轉移焦點、打壓異議。面對這樣的語言霸凌，社會不應再沉默。

台灣社會早已走出威權，不應再容忍任何形式的歧視語言。無論支持或反對罷免，我們都應共同守住人民參政的尊嚴，拒絕「高級／低端」的語言分化，才能讓民主更成熟、社會更團結。

（作者為前民進黨美東黨部評議委員）

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