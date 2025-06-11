自由開講》用乖乖說歷史 讓全民記得勝利不是理所當然

◎ 宗介

在台灣，提起「乖乖」，多數人腦中浮現的，是一包陪伴成長的零食、一份考前祈願的儀式感，甚至是一種帶著祝福的幽默文化，但今年，這個童年符號擔負起了新的歷史使命——國防部與乖乖聯名，推出三款以抗戰歷史為主題的限定商品，以紀念二戰暨抗戰勝利80週年，這不是單純的商業聯名，而是一場歷史敘事的再造與全民國防的軟性扎根。

飛虎隊聯名款乖乖，以前飛虎隊成員Jerome Simon為肖像包裝主題，彰顯友盟合作精神。（國防部提供）

中共長年試圖壟斷抗戰勝利的話語權，刻意淡化中華民國的歷史角色，甚至以「八年抗戰」取代「十四年抗戰」，排除台灣在抗戰中的貢獻與記憶。面對這種認知侵蝕，台灣不能只靠官方記者會或教科書應對，更需要走進生活、進入人心。這次乖乖的聯名計畫，正是以文化創意形式，重新喚起全民對抗戰歷史的關注與自我定位。女童軍楊惠敏、飛虎隊、海軍官兵這些具體人物與事件，透過零食包裝變得可親、可感、可記。

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或許有人會覺得「用零食說歷史」過於輕率，但我們應反思：如果年輕世代對抗戰只剩下考題上的「選項C」，那麼誰來保衛我們的歷史記憶？國防的第一道防線，不是武器，而是認同；而認同的建立，正是從每天生活中一個「欸，你知道這個乖乖在說什麼嗎？」的對話開始。

四行倉庫聯名款乖乖，以女童軍楊惠敏送國旗到四行倉庫與官兵升起國旗為主題。（國防部提供）

在紀念歷史的同時，這項計畫更透露出國軍溝通策略的轉型與創新。它放下高高在上的姿態，選擇以幽默與文化親近民眾，展現了一種願意與人民對話的誠意與智慧，這種親和式的國防教育，未來不妨再延伸——不只是零食，也可以是文具、電影、漫畫、AR展演。歷史要活在今天，不能只是博物館的展板。

歷史不能被遺忘，勝利從來不是理所當然，我們不應讓扭曲的版本橫行，也不能讓自己的記憶模糊，一包乖乖，或許只是零食，但當它承載歷史、連結認同、激起對抗戰正義的關懷時，它就成了一顆文化認知的「種子」，能在我們心中，長成堅韌的防衛意識。

（作者為研究生）

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