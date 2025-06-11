自由開講》「台北大空襲」的歷史傷痕與提醒

◎ 王至劭



美軍在太平洋戰爭採取跳島戰略以減少傷亡加速挺進日本，美軍攻佔菲律賓群島和沖繩島，跳過台灣，而選擇轟炸空襲台灣。由於戰後的中華民國政府在歷史教育中大多強調抗日戰爭，對台灣史少有著墨，因此台北大空襲未曾在教科書中被提及，以致戰後少數報導或少數人出現「二戰時日軍轟炸台灣」的誤謬，台灣人被迫遺忘歷史。

一九四三年十一月二十五日盟軍開始對台灣轟炸，最主要是美軍轟炸機，也有中華民國空軍、英國皇家空軍、澳洲皇家空軍參與其中。一直到一九四五年一月開始，幾乎天天轟炸，其中最有名的是台北大空襲，發生於一九四五年五月三十一日由美軍對台灣所發動的轟炸行動。在行動前美軍曾預先投下傳單警告台灣人，此次轟炸為台北市歷史上所遭受最大規模的空襲攻擊行動。

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根據美軍第五航空隊記載，美軍總共在台北投彈三百一十噸，依台灣總督府統計一九四四年十月十二日至一九四五年八月十日，全台灣空襲死亡五千五百八十二人、失蹤四一九人、重傷三六六七人，而台北死亡一六七八人，失蹤一七○人，重傷八九一人。

台北大空襲，圖為被轟炸過的台灣總督府。（維基共享）

五月三十一日當天駐菲律賓蘇比克灣的美國第五航空隊派出一一八架B-24轟炸機實施此項任務，美軍其它各航空大隊亦合計出動另外上百架B-24配合轟炸。

美軍在台北空襲的作戰目標，主要是針對台北城內外的台灣步兵第一聯隊、山砲兵第四八聯隊（兩單位駐地均位於今中正紀念堂園區內）等軍事單位，以及總督府（今總統府）。總督府正面遭直接命中，另外比如台灣鐵道飯店、總督府圖書館、台灣電力株式會社、台灣軍司令部、台北帝大附屬醫院、台北車站、台灣銀行、台北公園、台灣高等法院、度量衡所等等官署廳舍也都遭到程度輕重不一的毀損。

台北大空襲，市區落彈狀況。（維基百科）

美軍此次轟炸雖以台北城內政府軍事、經濟活動頻繁地點為主要目標，但仍波及不少平民住宅及設施。其中最嚴重的破壞就屬當時被雙連地區居民當成防空設施的蓬萊町天主堂（今聖母無原罪主教座堂）遭擊中幾近全毀，除此之外，成淵中學、艋舺龍山寺、台北第一女高（今北一女）、台北一中（今建國中學）等學校、廟宇、戲院與不少鄰近主轟炸區域的民宅也普遍受到轟炸毀損。

我身邊的故事，扶輪社社友Medicine的父親，早上九點多坐在家裡床邊，飛機低空掃射，一顆子彈貫穿屋頂茅草再貫穿他的身體而亡，日本政府賠了一百五十元（當時基層公務員一個月約三十元），他媽媽非常傷心並極端珍惜這些錢，都不敢花用，隨後生活異常貧困。Medicine講這些話的時候還噙著淚水告訴我：「戰爭你就打軍事目標就好，這樣子屠殺平民有什麼意義？」前司法院副院長城仲模的妹妹當時只有六歲，被機槍掃射而死。我的二姑媽當時十幾歲，她看到飛機在天上碰碰碰掃射，旁邊剛好有一條田水溝沒什麼水，她跳入水溝，把麻布袋蓋在身上，飛機掃射過去，她沒有受傷，爬起來之後發覺旁邊一條牛被打死了。扶輪社Lace在沙鹿看到清泉崗那個方向有美軍飛機被日本人打落，飛行員跳傘下來。

中共謀台日亟，部署飛彈對準台灣，全民應有國安意識，加強訓練，慎防中共對台發動空襲。示意圖。（路透）

現在中共謀我日亟，不少飛彈對準台灣，但中長程飛彈是非常昂貴的東西，只能攻擊非常重點的目標。換句話說，中共如果要打台灣，大空襲是不可避免的，空襲之後再派兵上來。因此，我們如何躲過前幾波的大空襲？這是我們必須趕快去學習的課題。

（作者為台聯政策顧問）

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