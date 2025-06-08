矢板明夫觀點》烏克蘭版「木馬屠城」

據報導，這次烏克蘭使用無人機的成本，只有幾十萬美元。而摧毁的俄方武器，價值卻超過幾十億美元。無人機的神出鬼沒性，和強大的攻擊力，弱化了傳統軍事強國的優勢。

◎矢板明夫

烏克蘭昨天（0601）發動代號「蜘蛛網」的軍事行動，出動了大批無人機襲擊俄羅斯國內的空軍基地。這些無人機被藏進木製棚屋屋頂，以卡車運送深入俄國境內數千公里，猶如「烏克蘭版木馬屠城」，引起了全世界的矚目。

烏克蘭無人機以貨櫃裝載，經卡車運送至俄國境內，襲擊多座機場，共擊中41架飛機，包括A-50預警機、Tu-95與Tu-22M長程轟炸機等。（法新社檔案照）

這件事給了我們很多的啟示。首先，說明戰爭的型態已經開始改變。無人機將變成今後戰爭的主要武器。據報導，這次烏克蘭使用無人機的成本，只有幾十萬美元。而摧毁的俄方武器，價值卻超過幾十億美元。無人機的神出鬼沒性，和強大的攻擊力，弱化了傳統軍事強國的優勢。

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值得擔心的是，今後如果有恐怖組織利用無人機發動恐怖襲擊，造成的危害將會比傳統的自殺性攻擊更大、更加防不勝防。

台灣也要提防中國使用同樣的戰術。台海兩岸雖然隔著一道海峽，有利於軍事上的防衛，但近來，來自對岸偷渡的可疑人士很多，甚至有成功抵達台灣的，而且國安局也證實有數千名失聯的中國籍人士在台灣內部生活，很可能成為破壞者。

但近來，來自對岸偷渡的可疑人士很多，甚至有成功抵達台灣的。圖為中國籍宋姓父子檔日前搭乘橡皮艇在桃園市觀音區海邊上岸。（資料照，取自網路）

這些人如果在台灣的軍用機場、港口等地安裝小型自殺式無人機，在某天接到指令後，自行飛出來發動攻擊。由於飛行速度慢，又在極低空，很難防範，可能會在第一時間重創台灣的空軍基地或防空系統。台灣政府要未雨綢繆、現在就開始佈局加強防範。

台灣也可以學習烏克蘭，準備大量無人機，鎖定解放軍的重要基地。（取自貼文）

當然反過來，台灣也可以學習烏克蘭，準備大量無人機，鎖定解放軍的重要基地。一旦中國悍然對台灣動武，台灣也可以用低成本的無人機在關鍵時刻進行關鍵的攻擊。獨裁者習近平最害怕的就是斬首行動。如果台灣的無人機可以做到這一點，將會有巨大的震懾能力，提高中國攻台的成本。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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