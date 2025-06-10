黑熊學院》「無人機」正在改寫現代戰爭面貌

考量到「蜘蛛網行動」是在俄烏戰爭開始後第三年才發生的，台灣是島嶼國家，若在戰爭的狀態下，要投送敵後工作人員到台灣本島，並在完成作戰行動之後撤離，難度相對來說高很多。

◎黑熊學院

「無人機」成為現代戰爭不可或缺的武器之一。針對烏克蘭近日發動的「蜘蛛網行動」，CNN就給出這樣的評價：「烏軍此次以小博大，如同大衛對抗巨人哥利亞，改寫了未來戰爭的面貌」。



烏克蘭「蜘蛛網行動」期間，一架FPV無人機（紅圈處）正飛向目標，背景可見偽裝的發射貨車及攻擊引發的濃煙。（圖：影片截圖）

台灣軍警戰術研究發展協會常務理事陳柏宏說：「蜘蛛網行動」的本質，是特種作戰；而俄羅斯近期對烏克蘭所發動的兩次大規模無人機攻擊，則是常規作戰。



》簡單分辨烏俄雙方近期無人機攻擊的差異



「特種作戰」通常是經由高度訓練的特種部隊，所執行的小規模高風險非傳統任務。任務多為強調「精確隱蔽」還有「快速反應」，主要用來達成戰略或是戰術性的目標，而不是直接對抗大規模的敵軍。



「常規作戰」則是由正規的軍隊，比方說陸海空軍所進行的傳統軍事行動，強調的是大規模正面作戰，主要是要摧毁敵方的有生力量、奪取領土或者是達成戰略目標。



烏軍使用的第一人稱視角（FPV）無人機。（路透檔案照）

在這一次烏克蘭所執行的「蜘蛛網行動」中，依照目前公開的資訊，我們可以發現主要的執行團隊、從指揮到執行的任務執行鏈其實相當明確：



「烏克蘭總統澤倫斯基-烏克蘭安全局局長馬列克-烏克蘭安全局-無人機操作團隊」



整個組織相當的扁平。



「蜘蛛網行動」成功的重點是在於，烏克蘭安全局的團隊已經在俄羅斯聯邦安全局眼皮下順利潛伏並運作數月。這類敵後工作行動，才是「蜘蛛網行動」成功的關鍵。



而俄羅斯在上個月底所執行對烏克蘭的兩次大規模無人機空襲，其邏輯則是使用廉價的無人機作為誘敵的手段；消耗烏克蘭防禦所使用的彈藥之後，再使用巡弋飛彈或其他手段，對要打擊的目標實施關鍵的攻擊。



》「第五縱隊」從台灣內部發動無人機行動？



台灣「共諜案」層出不窮，朝野兩黨或甚至軍方與退役的國安人員，都有新聞揭露與其有關的案件。



不過目前為止，我們所知道的這些「共諜案」，都還只停留在「提供情報」的階段，目前尚未破獲有「系統性的武裝集團」。



這不是說它不會發生。但依照目前的情報看來，中國要對台灣發動像「蜘蛛網行動」這樣的特種作戰，仍然有一定的難度。



考量到「蜘蛛網行動」是在俄烏戰爭開始後第三年才發生的，台灣是島嶼國家，若在戰爭的狀態下，要投送敵後工作人員到台灣本島，並在完成作戰行動之後撤離，難度相對來說高很多。



烏克蘭「蜘蛛網行動」改寫戰爭面貌 是否正在警示台灣?（取自貼文）

#真正要思考的是：「中共是否會藉著前期的滲透，或者利用在地協力者，以類似的手段打擊台灣的軍事基地或是關鍵基礎設施，包括機場、雷達、變電所、廣播電台等設施，使台灣在面對第一波攻擊發起時，失去部分應變能力」？



這些可能性都仍然存在。從大的框架來講，目前法律的規範仍不夠全面，因此一個能夠順暢運作的立法院，是當務之急。



》內應私自組裝無人機對台灣發動「木馬屠城」？



要達到這個目標，有幾個要素：



1. 要有敵後工作人員成功抵達台灣，並建立據點。



這些敵後工作人員有可能是由中國前來的特工，也有可能是因為政治立場不同，而被中國招募或反間的台灣人。



大家的擔憂是情有可原：中國派來的間諜有很多種方式能夠滯留和滲透進台灣社會，不管是來旅遊或是依親，中國人進入台灣的管道，一直都算開放。



又例如前陣子台中新光三越氣爆時，死傷者中就有赴台灣旅遊的中國現役軍警人員，這顯示出我們的審查機制只依靠中方的資訊，看來是不夠全面。



台中新光三越氣爆時，死傷者中就有中國現役軍警人員，這顯示出我們審查機制不足。圖為爆炸瞬間怵目驚心。（民眾提供）

但若直接進行「限流」，也可能會引發我國內部相關的產業反彈，這需要凝聚社會共識。



如何將法律修訂的更能保障我國的國家安全，同時能兼顧經濟與人權？這點真的需要大家一起思考。



2. 私自組裝無人機確實在台灣辦得到



就算不自行組裝無人機，也可以藉由攜帶關鍵的零組件（比方說特殊的通訊控制模組），再由台灣本地購買消費型無人機，稍微施予改裝，使其符合特種作戰的需求。



不過這一點最大的問題可能還是：「爆裂物的取得」。



經由我國海巡與調查局等相關國安單位的共同努力，在查緝這種境外非法走私的物品上，是有相當成果的。



但是，如果相關單位的預算被惡意刪減或凍結，那結果當然就是會直接影響到保護我國人民安全的第一道防線。



3. 像「木馬屠城」這類的戰術行動，在實務上完全是可以達到的，但前提是要完成前兩項工作的準備。



層層分析下來，我們可以知道這種戰術行動可以被執行。但執行這種戰術最難的都是「前置準備工作」，包括：讓特種人員進入特定的待命位置，還要不被發現；取得爆裂物並裝載在無人機上執行任務，並且撤離。



陳柏宏說：「以我個人觀點，在台灣要執行這樣的任務，無異是單程的自殺任務。我認為在前期的人員入境安全審核加嚴，就能夠大幅提高對方要執行這類任務的成本與難度。」



》全民共識凝聚才是首要任務



我們必須承認台灣目前有非常多亟需補強的漏洞，這都得透過正常運作的立院加強修補，並且有足夠的社會共識才能應對。



否則，即便我們有再精良的武器、再優越的戰術，若敵人就在本能寺，那也只是徒勞無功。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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