沈榮欽國際視野》關於美國的超級富豪

雖然富豪與政客都是自我膨脹的人，但是美國的超級富豪，縱使因為黨派不同而各有支持與反對的對象，很少與總統直接對著幹的，合作往往能為彼此創造更大的利益。

◎ 沈榮欽

在通訊、運輸與能源革命之前，美國並未產生現代所謂的超級富豪。1848 年當美國托拉斯創始人阿斯特（John Jacob Astor）過世時，留下 2,000 萬美元，成為當時美國最有錢的人。

阿斯特是怎麼發家致富的？皮毛交易。但是因為通訊與運輸的限制，阿斯特只能在每一個地區成立皮毛公司，像是太平洋皮毛公司與西南公司，每家皮毛公司的規模都很小，不過十來人左右，這些交易累積起來讓阿斯特成為美國首富。雖然是首富，但對於美國政治的影響力仍然很小。

請繼續往下閱讀...

美國的超級富豪要等到通訊、運輸與能源革命爆發之後，解決了這些問題，開始產生大企業，才有了超級富豪。當阿斯特子孫阿斯特四世（John Jacob Astor IV）在鐵達尼號沈沒身亡時，累積的資產高達 8,700 萬美元，但是仍不如卡內基等自行創業的第一代超級富豪。卡內基創辦的鋼鐵公司擁有 25 萬名員工，比當時美國武裝部隊的人數還多，才是真正超級富翁一代，足以影響美國政府的決策。

洛克菲勒合併成立了標準石油托拉斯（Standard Oil Trust），控制了90%的煉油產能。（取自維基百科）

托拉斯的盛行，讓企業得以不停地併購與整合，在規模經濟、範疇經濟與壟斷力量的共同作用下，是美國產生超級富豪的另一個原因，例如1881 年，洛克菲勒將標準石油公司（Standard Oil）和 39 家聯盟公司合併，成立了標準石油托拉斯（Standard Oil Trust），控制了90%的煉油產能，就是一例。

雖然富豪與政客都是自我膨脹的人，但是美國的超級富豪，縱使因為黨派不同而各有支持與反對的對象，很少與總統直接對著幹的，合作往往能為彼此創造更大的利益。

例如銀行大亨摩根兩次挽救美國政府於破產邊緣，等於以一己之力擔當美國中央銀行的角色，也可見其財力雄厚到什麼地步。

川普本次競選時，美國的超級富豪中，馬斯克狂熱支持川普。但兩人關係最近生變。（取自貼文）

川普本次競選時，美國的超級富豪中，除了馬斯克狂熱支持川普之外，甲骨文的 Larry Ellison 也公開支持川普，相對的，蓋茲則公開支持民主黨賀錦麗，貝佐斯、祖克柏則是暗中支持賀錦麗，其餘超級富豪大多不願公開表態。在川普當選後，仍在經營事業的祖克柏和貝佐斯，也立刻改善了與川普的關係。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書







不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法