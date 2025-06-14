照護線上》中重度乾癬迎治療新曙光！新型口服小分子標靶藥物（TYK2抑制劑）精準鎖定頭皮型病灶、改善生活品質，緩解搔癢、提升自信──皮膚專科醫師圖文解說

乾癬（Psoriasis）是一種慢性、自體發炎性皮膚疾病，因免疫系統異常活躍，導致皮膚反覆發炎、角質增生，進而出現紅色斑塊與銀白色鱗屑。

◎ 照護線上

（取自貼文）

中山醫學大學附設醫院皮膚科邱足滿醫師表示：「乾癬會對患者造成極大的心理壓力，皮膚外觀的改變可能影響其工作表現、社交互動與自信心；而嚴重搔癢也常干擾睡眠，進一步影響生活品質。」邱足滿醫師進一步指出，過去乾癬的治療以療效良好的生物製劑為主，近年則有新型口服小分子標靶藥物──TYK2抑制劑問世，其治療機轉精準，治療成效佳，為中重度乾癬患者帶來生物製劑的針劑之外的口服藥物優異選擇。

「目前臨床上常用的精準治療選項，包含生物製劑與TYK2抑制劑等新型口服小分子標靶藥物。相較於傳統藥物，這類標靶治療可直接抑制乾癬相關的發炎訊號，兼具療效與安全性，且因口服劑型使用便利，有助提升患者的治療順從性。」

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「乾癬不只是皮膚病」：頭皮型乾癬發生率高、搔癢症狀影響生活品質，中重度患者需注意全身共病

乾癬（Psoriasis）是一種慢性、自體發炎性皮膚疾病，因免疫系統異常活躍，導致皮膚反覆發炎、角質增生，進而出現紅色斑塊與銀白色鱗屑。中山醫學大學附設醫院皮膚科邱足滿醫師說明，臨床上常以「手掌法則」簡易評估病灶面積：將手指自然併攏，掌心與手指的總面積約等於身體表面積的 1%。若患者乾癬病灶總和超過 10% 體表面積，便屬於「中重度乾癬」，代表皮膚受影響範圍廣泛，須積極評估進一步治療選擇。

「根據我在醫學中心的臨床經驗，中重度斑塊型乾癬患者約佔整體乾癬族群的四分之一至三分之一。」邱足滿醫師表示，其中約有 80% 至 90% 的乾癬患者會出現頭皮病灶。輕微的頭皮型乾癬常隱藏在髮際間不易察覺，較嚴重者則可能延伸波及至額頭、耳後，甚至擴及頸部。

乾癬最常見的主訴之一是頑固搔癢，約 70% 至 90% 的患者曾經歷這樣的困擾。邱足滿醫師指出，長期搔癢不僅干擾睡眠，也會影響生活品質，進一步造成焦慮、情緒低落等心理壓力。由於乾癬皮膚病灶多呈現紅色斑塊與銀白色鱗屑，許多患者在職場、社交或日常互動中產生自卑與壓力。

此外，中重度乾癬患者常伴隨多種系統性共病，如高血壓、高血脂、高血糖、心血管疾病及乾癬性關節炎等。邱足滿醫師提醒，治療不應僅聚焦於皮膚症狀，更需整合性管理潛在共病，以維持整體健康。

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中重度乾癬治療邁向精準化，新型口服標靶藥物（TYK2抑制劑）大幅提升療效與便利性

乾癬的治療包括局部及全身性治療。一般來說，較輕微的乾癬可使用外用藥物做局部治療，至於中重度乾癬患者可能需要進一步採用全身性治療。照光治療雖具良好療效且安全性高，但需每週至醫院接受治療二至三次，對患者而言在時間安排上較具挑戰。

邱足滿醫師說：「新型口服小分子標靶藥物（TYK2抑制劑）可精準抑制與乾癬相關的發炎訊號，大幅提升治療成效。」此外，生物製劑為注射劑型，多數患者須至醫療院所施打；相較之下，口服小分子標靶藥物為口服劑型，使用上更為便利，有助提升治療順從性。

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精準抑炎、副作用低：新型口服小分子標靶藥物TYK2展現優異療效

根據研究顯示，乾癬患者接受新型口服小分子標靶藥物（TYK2抑制劑）治療 16 週後，約有六至七成可達到 PASI 75 的療效，亦即皮膚病灶改善 75% 以上。此類藥物對頭皮乾癬與指甲乾癬也有良好療效，且在使用超過4年的情況下，仍有高比例患者維持穩定療效。值得一提的是，新型口服小分子標靶藥物（TYK2抑制劑）在臨床上相對較不影響肝腎功能，具備較佳的安全性與使用便利性。

邱足滿醫師補充，部分患者雖未符合健保對中重度乾癬的給付標準，但因頭皮乾癬影響外觀與社交，或指甲乾癬導致疼痛、影響手部功能，亦可能考慮自費使用新型口服小分子標靶藥物（TYK2抑制劑），改善生活品質。乾癬為慢性發炎疾病，患者除了積極接受治療外，也應建立良好生活習慣，包括維持規律作息、避免熬夜、控制體重、戒菸戒酒，方能有助病情穩定控制、延緩惡化。

筆記重點整理

● 乾癬是一種自體發炎疾病，因免疫系統異常活躍，導致皮膚反覆慢性發炎，進而在身上出現多處帶有皮屑的紅斑。若患者全身乾癬病灶總面積超過 10% 體表面積，則屬「中重度乾癬」，代表皮膚受影響範圍廣泛，須採取相對積極的治療策略。

● 頭皮型乾癬的發生率極高，臨床上約有 80% 至 90% 的乾癬患者會出現頭皮病灶。輕微的頭皮病灶常隱藏於髮際間，較嚴重者則可能波及額頭、耳後，甚至延伸頸部。

● 外觀改變會對患者的工作、社交與自信心產生顯著影響。對中重度乾癬患者而言，病灶常分布於身體多處，影響層面更加深遠。

● 當傳統藥物治療成效有限時，可考慮進一步採用新型口服小分子標靶藥物（TYK2抑制劑）。標靶藥物能精準抑制與乾癬相關的發炎訊號，有助於提升治療效果。

● 根據研究，乾癬患者接受新型口服小分子標靶藥物治療 16 週後，約有六至七成可達到 PASI 75 的療效，並可改善頭皮乾癬與指甲乾癬。即使使用超過 4 年，仍有高比例患者維持良好療效。此外，這類藥物相對較不影響肝臟與腎臟功能，整體使用上較為便利且具安全性。

本文經授權轉載自【照護線上】中重度乾癬迎治療新曙光！新型口服小分子標靶藥物（TYK2抑制劑）精準鎖定頭皮型病灶、改善生活品質，緩解搔癢、提升自信──皮膚專科醫師圖文解說

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