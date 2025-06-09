晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》歐洲終戰紀念對台灣的啟示

2025/06/09 13:00

◎ 陳喬琪

最近蔡英文前總統走訪歐洲各國，英國外交部長也投書自由時報，令人期待台灣與歐盟的關係繼續加溫。

2025年5月8日全世界紀念歐洲戰爭結束八十週年，我國第一次由官方舉行紀念活動，賴總統接待英國、歐盟等外國使節並發表演說。在法國巴黎凱旋門，也有一場紀念歐戰結束80週年的「和平音樂會」，會上有人演唱威爾第的歌劇那布果（Nabucco）名曲：「飛吧！思想，乘著金色的翅膀！」原曲是一首非常激勵人心的合唱曲。

外交部舉辦「歐戰勝利80週年紀念茶會」，總統賴清德接待英國、歐盟等外國使節並發表演說。（資料照）外交部舉辦「歐戰勝利80週年紀念茶會」，總統賴清德接待英國、歐盟等外國使節並發表演說。（資料照）

雖然國內也有媒體對於我國官方的紀念活動不以為然，但是做為台灣國民應該體認，台灣是位在世界的戰略樞紐位置：地理上，台灣是太平洋的島國，位在太平洋第一島鏈，更重要的是，台灣也位在歐亞大陸的最東邊的位置。這樣的位置是世界的中央位置，與世界局勢必然息息相關。

不像亞洲與美洲中間隔著太平洋，亞洲與歐洲在各方面都是連通的，人、地與事務的關係很密切，連結歐洲與中國的絲路就是一個例子。從歷史的記載看到，西元第九到第十一世紀的十字軍東征；第十三世紀的時候，蒙古人經由中國北方騎馬入侵歐洲；中國清朝與歐洲各國更有數不清的戰爭紀錄。近代的紀錄則可以看到，二十世紀的中葉，大量的海洛因（四號白粉）直接從緬甸或中國雲南走陸路輸入到歐洲各國，造成歐洲各國人民的嚴重濫用。當然歐洲人也可以透過海路，繞過好望角到達亞太各國，因此在十七世紀，西班牙也曾經佔領台灣北部，荷蘭則佔領台灣南部。

在古代羅馬人的眼中，歐洲曾經是野蠻人居住的地方，從二十世紀起始更是兩次世界大戰的源頭。矛盾的是，歐洲也是近代文明孕育與發展的所在。十四世紀的文藝復興、十八世紀的啓蒙運動與工業革命都在歐洲發生。陶冶人心的古典音樂作曲家，如塞巴斯汀·巴哈（1685-1750）、莫札特 （1756-1791）、貝多芬（1770-1827）等人，都出生在歐洲。

兩次世界大戰前，歐洲各國在政治、經濟與社會紛擾的狀態，史書都有詳細記載，不再贅述。然而，兩次世界大戰前後歐洲的移民潮，讓近代的工藝，如資訊工程（IT）、人工智慧產業（AI），在美國落地生根並且發揚光大，則是另外的故事。到底這是人類的不幸或是幸運，需要有智者繼續深入探討。至於川普總統第二任期就職至今，所實施的種種外交與經濟政策是否會影響世界局勢，仍然需要後續的觀察。

經過80年的奮鬥，台灣已成為IT與AI的工業大國，圖為輝達執行長黃仁勳演講分享AI時代如何帶動全球新產業革命的發展，秀出台灣地圖。（資料照）經過80年的奮鬥，台灣已成為IT與AI的工業大國，圖為輝達執行長黃仁勳演講分享AI時代如何帶動全球新產業革命的發展，秀出台灣地圖。（資料照）

經過八十年的奮鬥，台灣也成為IT與AI的工業大國。做為主權獨立的國家，台灣與全世界所有民主自由的國家來往，是責任也是義務。台灣與美國長久以來就維持密切的友好關係。台灣與英國也有密切來往，主要的因素是語言。英文（英國文學）是台灣的國中生與高中生的必讀學科，大學生也讀了很多英文的教科書，出國留學當然是以英語國家為首選。台灣有許多精神科醫師留學美國，獲得各類的碩博士學位，雖然學制不完全一樣，也有多位精神科醫師留學英國獲得流行病學或心理治療的學位。

歷經了兩次世界大戰，現代的歐洲應該還是複雜的政治集合體。幸好透過北約，歐盟各國維持安定的狀態。台灣的處境與歐洲許多國家有幾分相似的地方，就是都面對虎視眈眈的極權專制國家。從兩次世界大戰前的世界政局變化，到目前仍然熱戰不停的烏克蘭與俄國的戰爭，給我們看到一種狀況：歐洲政局安定，亞洲政局就會安定，反之則危機重重。

台灣位在世界的中心位置，台灣與世界所有民主自由國家維持友好關係，是世界和平與生活安定的重要基石

（作者為精神科專科醫師兼任教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書