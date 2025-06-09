自由開講》歐洲終戰紀念對台灣的啟示

◎ 陳喬琪

最近蔡英文前總統走訪歐洲各國，英國外交部長也投書自由時報，令人期待台灣與歐盟的關係繼續加溫。

2025年5月8日全世界紀念歐洲戰爭結束八十週年，我國第一次由官方舉行紀念活動，賴總統接待英國、歐盟等外國使節並發表演說。在法國巴黎凱旋門，也有一場紀念歐戰結束80週年的「和平音樂會」，會上有人演唱威爾第的歌劇那布果（Nabucco）名曲：「飛吧！思想，乘著金色的翅膀！」原曲是一首非常激勵人心的合唱曲。

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外交部舉辦「歐戰勝利80週年紀念茶會」，總統賴清德接待英國、歐盟等外國使節並發表演說。（資料照）

雖然國內也有媒體對於我國官方的紀念活動不以為然，但是做為台灣國民應該體認，台灣是位在世界的戰略樞紐位置：地理上，台灣是太平洋的島國，位在太平洋第一島鏈，更重要的是，台灣也位在歐亞大陸的最東邊的位置。這樣的位置是世界的中央位置，與世界局勢必然息息相關。

不像亞洲與美洲中間隔著太平洋，亞洲與歐洲在各方面都是連通的，人、地與事務的關係很密切，連結歐洲與中國的絲路就是一個例子。從歷史的記載看到，西元第九到第十一世紀的十字軍東征；第十三世紀的時候，蒙古人經由中國北方騎馬入侵歐洲；中國清朝與歐洲各國更有數不清的戰爭紀錄。近代的紀錄則可以看到，二十世紀的中葉，大量的海洛因（四號白粉）直接從緬甸或中國雲南走陸路輸入到歐洲各國，造成歐洲各國人民的嚴重濫用。當然歐洲人也可以透過海路，繞過好望角到達亞太各國，因此在十七世紀，西班牙也曾經佔領台灣北部，荷蘭則佔領台灣南部。

在古代羅馬人的眼中，歐洲曾經是野蠻人居住的地方，從二十世紀起始更是兩次世界大戰的源頭。矛盾的是，歐洲也是近代文明孕育與發展的所在。十四世紀的文藝復興、十八世紀的啓蒙運動與工業革命都在歐洲發生。陶冶人心的古典音樂作曲家，如塞巴斯汀·巴哈（1685-1750）、莫札特 （1756-1791）、貝多芬（1770-1827）等人，都出生在歐洲。

兩次世界大戰前，歐洲各國在政治、經濟與社會紛擾的狀態，史書都有詳細記載，不再贅述。然而，兩次世界大戰前後歐洲的移民潮，讓近代的工藝，如資訊工程（IT）、人工智慧產業（AI），在美國落地生根並且發揚光大，則是另外的故事。到底這是人類的不幸或是幸運，需要有智者繼續深入探討。至於川普總統第二任期就職至今，所實施的種種外交與經濟政策是否會影響世界局勢，仍然需要後續的觀察。

經過80年的奮鬥，台灣已成為IT與AI的工業大國，圖為輝達執行長黃仁勳演講分享AI時代如何帶動全球新產業革命的發展，秀出台灣地圖。（資料照）

經過八十年的奮鬥，台灣也成為IT與AI的工業大國。做為主權獨立的國家，台灣與全世界所有民主自由的國家來往，是責任也是義務。台灣與美國長久以來就維持密切的友好關係。台灣與英國也有密切來往，主要的因素是語言。英文（英國文學）是台灣的國中生與高中生的必讀學科，大學生也讀了很多英文的教科書，出國留學當然是以英語國家為首選。台灣有許多精神科醫師留學美國，獲得各類的碩博士學位，雖然學制不完全一樣，也有多位精神科醫師留學英國獲得流行病學或心理治療的學位。

歷經了兩次世界大戰，現代的歐洲應該還是複雜的政治集合體。幸好透過北約，歐盟各國維持安定的狀態。台灣的處境與歐洲許多國家有幾分相似的地方，就是都面對虎視眈眈的極權專制國家。從兩次世界大戰前的世界政局變化，到目前仍然熱戰不停的烏克蘭與俄國的戰爭，給我們看到一種狀況：歐洲政局安定，亞洲政局就會安定，反之則危機重重。

台灣位在世界的中心位置，台灣與世界所有民主自由國家維持友好關係，是世界和平與生活安定的重要基石。

（作者為精神科專科醫師兼任教授）

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