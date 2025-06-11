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自由開講》沉默的代價：韓國不應在台海議題上缺席

2025/06/11 20:00

◎ 衛重華

在中國逐步擴張其海洋影響力之際，印太安全局勢日趨緊繃，黃海、南海、東海與台海已成為多條戰略縱深的前線戰場。面對這波區域安全的動盪，我國必須主動尋求與理念相近國家的戰略溝通與合作，尤其是韓國。然而，令人憂心的是，韓國政壇中卻仍有主張「在台海問題上保持距離」的聲音，試圖以消極中立應對中共挑釁，實則是在削弱自身安全防線，也誤判了北京擴張主義的真實意圖。

中共正以系統化、連貫性的「灰色地帶行動」推進區域支配權。圖為中國海警船曾以火砲攻擊運補仁愛暗沙的菲律賓補給船。（美聯社檔案照）中共正以系統化、連貫性的「灰色地帶行動」推進區域支配權。圖為中國海警船曾以火砲攻擊運補仁愛暗沙的菲律賓補給船。（美聯社檔案照）

近日，中共在黃海設立面積達四百平方海里的臨時禁航區，並未對外說明具體目的，韓國媒體則指出其意在軍事演訓。此區域正位於中韓專屬經濟區重疊的「暫定措施水域」內，本應受雙方共識規範，但中共此舉顯然無意尊重原有協定與國際慣例。事實上，從南海軍事化、東海防空識別區設立，到台海頻繁軍機繞台、認知戰與法理宣示的多線施壓，中共正以系統化、連貫性的「灰色地帶行動」推進區域支配權，這不僅關乎台灣安危，更對整個第一島鏈構成挑戰。

韓國民間與官方長期將焦點集中在朝鮮半島威脅，對中國的海上行動往往採取低調回應。然則，中共已不斷在韓半島周邊進行戰略布局與施壓，包括2023年於黃海設置鋼製構築物，遭韓國外交部關切後，僅以「漁業設施」搪塞，未見後續修正。韓國若繼續輕忽這種非軍事擴權行為，其主權空間與戰略回旋餘地將遭逐步壓縮，一如南海諸國的過往經驗。

南韓情報機構發現，中國擅自在黃海（韓稱西海）設置大型移動式鋼構造物。圖為南韓海軍護衛艦「大邱號」等船艦在黃海舉行例行演習。（歐新社檔案照）南韓情報機構發現，中國擅自在黃海（韓稱西海）設置大型移動式鋼構造物。圖為南韓海軍護衛艦「大邱號」等船艦在黃海舉行例行演習。（歐新社檔案照）

尤為值得警惕的是，當美日持續強化與台灣安全合作、重申維護台海和平時，韓國卻選擇與中共議題劃清界線，公開主張「不應捲入台海爭端」。此種立場看似是政治現實主義的展現，實則忽視了韓國本身所處的地緣關鍵與區域責任。若美韓同盟在台海議題上失去共識，美國對韓國的戰略承諾也勢將動搖。倘若台灣遭襲、第一島鏈破口，黃海與東海也將成為前線，屆時韓國再欲自保，恐已為時過晚。

馬丁·尼莫拉牧師曾以沉痛之言警示：「起初他們迫害他人，我沉默；最後他們來找我時，已無人能為我發聲。」這段話用於當下的韓國政界，尤顯警醒。若韓國今日選擇對中國在台海的軍事蠶食與挑釁行為保持沉默，那麼當北京導彈劍指釜山港、濟州島的防空網被滲透，抑或中共介入韓國內政時，又還有誰會為韓國發聲？

因此，我國應積極與韓國加強戰略溝通，深化安全對話與資訊共享，爭取韓國在區域秩序議題上扮演更積極的角色。這不僅有助於形成印太安全網絡，更有助於韓國自身安全的未來。區域和平絕非單一國家的責任，而是命運共同體的共同選擇。沉默的代價，從來都是由遲疑者承擔。

（作者為軍人）


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