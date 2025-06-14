自由開講》保費高牆下的電動車夢：鼓勵換車也應強化保險制度！

◎ 陳擷安

近年來，在全球能源轉型的浪潮下，政府大力推動電動車政策，立下2050淨零碳排的遠大目標，並以減免貨物稅、牌照稅、燃料稅，以及提供各式購車補助來吸引民眾「以電換油」。這些誘因確實讓許多民眾心動，尤其是中低收入者或需倚靠車輛維生的族群，往往視電動車為通往經濟改善的希望。然而，政策的光鮮背後卻有一道極為關鍵的缺口尚未補齊──保險制度的全面性與合理性。當車主在保費面前被迫「裸奔上路」，一場車禍足以讓整個家庭陷入生計危機，這不僅暴露政策設計的片面，更是對全民保障理念的挑戰。

有位單親爸，為穩定收入貸款購買特斯拉，從事Uber接單服務，盼藉低廉電費與補助扭轉命運，結果卻迎來悲劇。示意圖。 （法新社檔案照）

以一名單親爸爸為例，他為了穩定收入貸款購買特斯拉，用來從事Uber接單服務，本以為可藉低廉電費與政府補助扭轉命運。卻萬萬沒想到，營業用車的車體險保費高達每年15萬元，幾乎等同他半年的淨收入，甚至有保險公司拒保。最終他只能勉強投保基本乘客險，結果遇上突發車禍，車毀人安但失去工具車，未清的貸款成了壓垮生活的最後一根稻草。這個案例不僅是個人的悲劇，更是整體制度缺口的縮影。若政策只著眼於購車「上路」的門檻，而未同步補上保險這道「安全閘門」，那麼所謂的能源轉型，很可能只是表面文章。

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事實上，不只營業用車受限，連自用電動車在保險市場也普遍處於弱勢地位。根據業界資料，電動車保費普遍比燃油車高出5%至10%，且由於維修成本高昂、零件取得不易、技術門檻較高，部分高階車款甚至遭保險公司列為拒保對象，形同「無保可投」。對一般消費者而言，這無異於一場隱形的風險轉嫁。

當一輛價值百萬元以上的高科技車輛缺乏保險保障，駕駛一旦發生事故，後果難以承擔。這種「只讓你上車、不管你撞車」的政策設計，不僅對保戶不公，也讓整體社會承擔潛在代價──未來若因車主無力修復導致拋車棄貸、信用破產、甚至社會救助需求激增，其社會成本遠遠超過目前補貼支出。

在此背景下，值得反思的是，政府砸下百億元補助經費推動電動車普及化，是否也該同步思考「保費平準化機制」或「專屬保險補助制度」？更積極的作法，甚至可以考慮推動公共保險模式，由政府與保險業者協力設計一套適用於電動車的營業與自用車保單，兼顧可負擔性與風險控管。唯有將電動車政策的保障範疇，從「讓你買車」拓展至「保障你用車」，才能真正落實「以人為本」的能源轉型。

為加速10年以上老舊車輛換購成電動車，環境部擬將車輛汰舊換新空污減量補助的申請期限，延長至2026年底。示意圖。（資料照）

政策的用意本是好的，然而若只強調購買與使用的誘因，卻對風險保障避而不談，最終只會讓民眾陷入「看得到吃不到」的困境。當能源轉型變成高風險、高門檻的賭注，它就不再是全民共享的進步工程，而成了另一次讓弱勢群體「被進步」的犧牲場。轉型的路，不能只有上坡的引擎，也要有下坡的煞車。政府與業者若真心希望電動車成為全民可及的選擇，那麼，是時候正視保險這塊最後的拼圖，補得上，也保得住。

（作者為科技集團法務）



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