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自由開講》買東西不能講台語？！語言問題與消費自由

2025/06/08 11:30

◎ 常遇秋

近日，一位從中國東北移民來台的男子，在筆者的家鄉「嘉義」經營炸物攤，因為立了一個「老闆是東北人，請不要講台語」的告示牌，引起網路熱議，認為這是「文化歧視」，李先生決定暫停營業，平息爭議。

嘉義一間由中國東北男子經營的炸物攤，擺放「老闆是東北人，請不要講台語」告示牌，引發熱議。（圖翻攝自Threads）嘉義一間由中國東北男子經營的炸物攤，擺放「老闆是東北人，請不要講台語」告示牌，引發熱議。（圖翻攝自Threads）

筆者是嘉義閩南人，筆者不管是用「國語」或是「台語」溝通，都猶如呼吸般簡單，毫無問題。但筆者的親戚住在台北，他雖是「閩南人」，但在使用「國語」的環境下長大，導致「台語」不大流暢！

有一次，他去買早餐，使用「國語」跟老闆點餐，被老闆痛批，你不會說「台語」嗎？如果你不會說「台語」，那就不要買！朋友因為老闆剛剛態度不友善，把他嚇壞了，耿耿於懷！

老闆還喃喃自語：「我並不是聽不懂『國語』，而是『聽不爽』國語，我只接受『台語』！」筆者立刻用「台語」溝通，我了解，沒問題啦！感謝老闆喔！化解朋友與老闆之間的尷尬！

根據《中華民國憲法》第7條強調「平等權」，第15條強調「工作權」。

這次「嘉義」經營炸物攤的新聞，我們可以省思：一、老闆可以趕快學台語，在嘉義開店，生意會更好；二、如果你不喜歡老闆不會說台語，可以到其他家買；三、「語言問題」沒必要上綱為「政治問題」！

台灣是「民主國家」，重視「自由買賣」、「銀貨兩訖」、「買賣不成仁義在」！語言是溝通的工具，千萬不要因為是否使用「台語」，撕裂台灣。

「團結台灣」，才是智舉！

（作者為教育人員）

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