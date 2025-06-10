自由開講》從李在明就職看台韓關係

◎ 洪昱睿

這次南韓總統大選已然落幕，一如各界預料及媒體出口民調，結果由該國原先的最大在野黨「共同民主黨」候選人李在明勝出，並於六月四日宣誓就職。「共同民主黨」亦搖身一變成為該國的執政黨。

李在明長期給人鮮明的「親中」形象，這在台灣普遍讓人非常厭惡，去年他曾說「何必招惹中國？只要對中國說『謝謝』，對台灣也說『謝謝』就可以了」；選舉前幾天他被問到若中國武力犯台是否會援助台灣？他竟答道「等外星人入侵時，我再來思考這個問題」。而在選舉倒數時刻，他的陣營派出的宣傳車居然還以中文向民眾廣播，實在令人匪夷所思。

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南韓新任總統李在明。（歐新社）

事實上，他所屬的「共同民主黨」是所謂的「進步派」，如果其立場並不「親中」的話；反而是比較符合台灣年輕一代希望改革的人們的期待。以印太戰略角度來說，我們比較擔心的是，中國對南韓、日本的滲透，比起對台灣的認知作戰，甚至是直接文攻武嚇，是有過之而無不及的。

筆者對於此次李在明的當選及就任，有以下一些看法：

首先，我們不必杞人憂天，他才剛就職，我們並不需急著下定論，先聽其言、觀其行。其次，我們更不該對韓國訕笑、譏諷、落井下石。第三、畢竟現在韓國還是美國盟友，駐韓美軍、薩德系統等都還在。第四、進步派其實比較不會干預影視文化產業發展。

第五、南韓多數人民會做出這樣的選擇，自有其道理，但如果選出來的人是個背叛者，那他可能也做不完任期，南韓人也並不是沒有危機意識。第六、這是人家幾千萬人投票出來的結果，台灣人並非南韓國民，該國未來政策路線究竟「親中」與否，我們無法干涉。再怎麼說大選也是經過民主程序的。何況誰知道李在明未來五年一定會怎麼做？連會不會做好做滿誰都不敢保證吧！

總結下來，以台灣整體國家利益來說，我們還是應該先一如既往，盡力、務實地做好對韓外交才對。

（作者為語文工作者）

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