黑暗流浪者》翁曉玲提案增「育孫假」 典型的畫蛇添足

關於育孫假，現行法律沒有規定，但在法規命令中本來就有。就立法技巧而言，在不違反法律明確性原則的情況下，《公務人員任用法》維持「育嬰」用語，而將具體要件以法規命令定之，顯然是更高明的做法。翁曉玲提出要修法增訂育孫假，完全是多此一舉，而且反而限縮了任用法中育嬰留停的定義範圍，是典型的畫蛇添足行為。

◎ 黑暗流浪者

關於翁曉玲這次提案在《公務人員任用法》中增訂「育孫假」的事，我稍微談一下。

現行《公務人員任用法》中，確實沒有規定育嬰留停僅限養育子女，《公務人員留職停薪辦法》關於育嬰留停的申請情形則有三種：

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1、第一種是「養育三足歲以下子女」，這明顯只限子女。

2、第二種是「依家事事件法、兒童及少年福利與權益保障法相關規定與收養兒童先行共同生活，其共同生活期間」，這是關於收養的規定，和本次爭點無關。

3、第三種則是「照顧三足歲以下孫子女。但以該孫子女無法受雙親適當養育或有特殊事由者為限。」這明顯只限孫子女。

這三種情形中，第一種和第二種機關不得拒絕，第三種則屬於各機關的裁量權，各機關可以考量業務運作及個案實際情況，依權責決定是否核准。

立委翁曉玲提案在《公務人員任用法》中增訂「育孫假」。（取自貼文）

因此我們可以得出結論：

關於育孫假，現行法律沒有規定，但在法規命令中本來就有。就立法技巧而言，在不違反法律明確性原則的情況下，《公務人員任用法》維持「育嬰」用語，而將具體要件以法規命令定之，顯然是更高明的做法。翁曉玲提出要修法增訂育孫假，完全是多此一舉，而且反而限縮了任用法中育嬰留停的定義範圍，是典型的畫蛇添足行為，民進黨立委的反對理由是充分的，如果能夠把《公務人員留職停薪辦法》中照顧三足歲以下孫子女的規定秀出來，打翁曉玲臉可以打得更用力。

至於《公務人員留職停薪辦法》要不要列入育曾孫假，屬於考試院的權責，無須立法院修法。不過以正常情況來看，有曾孫的人應該都已經屆齡退休了，而且應該也帶不太動三歲以下的小孩了，畢竟帶小孩超級累。

過去一年多來，翁曉玲不僅多次當法盲，連立法技巧都如此拙劣，她的法學博士學歷大概真的是用雞腿換來的吧。

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

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