自由開講》中配拍學童送辦 國台辦竟拗「遭迫害」？

◎ 馨娜

近日，台北民生社區發生中國籍配偶（中配）在國小外對著學童上下學的畫面進行直播拍攝，引發家長與學校的極大不安。台北市警方依《刑法》妨害秘密罪及《兒童及少年福利與權益保障法》等罪嫌，將涉案中配函送地檢署。

台北市民生社區日前傳出校園周邊有民眾狂拍學童並直播，引發家長與學校極大不安，警方已移送法辦。（取自台北市議員許淑華臉書）

中國國台辦發言人在5月28日的例行記者會上卻語出驚人，對台灣的合法執法行動橫加指責，揚言要對「迫害中配的台獨打手幫兇」依法追責、嚴懲不貸，並要求台灣「不要政治操弄司法程序」，要「切實保障中國配偶在台權益」。

請繼續往下閱讀...

國台辦這番「正義凜然」的發言，實則顛倒黑白、此地無銀三百兩。首先，該中配毫無正當理由，在學校門口直播拍攝台灣小學生上下學，已嚴重侵害孩童隱私與安全感。台灣是民主法治社會，警方依法受理調查、移送法辦，本是保障公序良俗與兒少權益的基本程序。此案目前仍處偵查階段，是否起訴、定罪皆有嚴謹法律程序可循，國台辦竟早早跳出來痛批台灣「迫害中配」，活脫一場指鹿為馬的鬧劇，真讓人忍不住莞爾。果真是最擅長打壓人民的政權，最不了解「法治」二字真正含意。

中國國台辦發言人陳斌華嗆聲，對於迫害中配的台獨打手幫兇，將依法追責、嚴懲不貸。（翻攝直播）

再者，該中配的行為已引起學校、家長與社區居民的強烈反彈，學校人員多次勸阻，她卻一意孤行繼續拍攝。台灣對此依法處理，完全基於維護兒童安全與社會秩序，並無任何政治動機。然而國台辦卻硬是要把這一起涉及公共安全與法律的案件貼上「政治打壓」的標籤，還大肆扣帽子，搬出「台獨打手」，企圖用情緒性語言遮蓋事實真相，果然是「司馬昭之心，路人皆知」！

最後，筆者也想反問國台辦發言人：倘若今日有台灣旅客在天安門廣場對著解放軍士兵或北京小學生上下課場景進行直播，會是什麼結果？會是依法保障台胞權益？還是馬上以「擾亂社會秩序」、「危害國安」名義拘捕審訊？中共政權一邊對內高壓統治、噤聲封網，一邊在台灣享受言論自由與法律保障，卻還振振有詞地指責台灣「政治操弄司法」，這種厚顏無恥的雙重標準，實在令人不齒！台灣捍衛的不是「政治正確」，而是基本法治與人民安全；而中共跳針式的指控，不過再次暴露了它對法治與自由的徹底無知與恐懼罷了。

（作者為國外業務）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法