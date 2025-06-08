自由開講》保障市場公平 打擊黃牛歪風勢在必行

◎ 李姵瑩

在票券轉售議題上，社會各界長期存有不少怨言與爭議。從演唱會、體育賽事到熱門展覽，票券經常在開賣數分鐘內就被掃光，轉瞬之間卻在二手平台、社群網站以數倍價格現身，這背後正是所謂「黃牛」操作的結果。這些人並非真正的消費者，而是透過技術手段大量搶票，再高價轉售牟取暴利。這種行為，不僅傷害真正有需求的民眾權益，更破壞市場交易的公平性與秩序。如今，立法院三讀通過修正《社會秩序維護法》，將非供自用而購買、運輸或轉售票券圖利的罰鍰上限從1萬8000元提高至3萬元，顯示政府對於打擊黃牛歪風的決心，也為市場公平正義奠定新的基礎。

黃牛集團透過技術大量搶票，再高價轉售牟取暴利，不僅傷害有需求民眾權益，更破壞市場交易公平性與秩序。示意圖。（記者鄭景議翻攝）

這次修法的關鍵，在於針對「圖利」的行為加重處罰，目的在於遏止炒作票價的不當獲利。過去的處罰金額對於專業黃牛來說，不痛不癢，甚至只是營運成本的一部分，難以形成有效嚇阻。現在提高罰鍰上限，有助於增加黃牛的風險成本，改變其成本收益計算，進而降低其操作誘因。但僅僅靠罰鍰是否足夠？這其實仍需更多面向的輔助措施，包括與科技公司合作開發更強的驗票系統、限制單一帳戶購票張數，以及監控異常交易行為等。唯有透過制度設計與科技應用雙管齊下，才能真正削弱黃牛網絡的操作空間，還給消費者一個公正、透明的購票環境。

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黃牛問題的根源，不只是法律不足，更多是在於票券制度本身缺乏韌性與彈性。當市場需求遠大於供給時，黃牛就容易乘虛而入。因此，要從根本解決問題，主辦單位也需調整售票策略，例如採用抽籤制、會員預購制、實名制等手段分流需求，增加購票門檻的合理性，同時結合數位科技防堵惡意操作。現代社會中，大型演出與活動已不只是娛樂，更是城市行銷與文化經濟的重要環節，若總是淪為黃牛的獲利工具，對整體社會的信任與公平將造成極大傷害。

文化部與地方聯手，鼓勵萬人以上場館熱門活動實施「實名制」防堵黃牛。（文化部提供）

打擊黃牛，從來不只是「禁售」這麼簡單。這是一場綜合性的制度改革，也是一場對市場公平價值的重新申明。當政府展現魄力，立法機關勇於修法，民眾才能看到希望。未來是否還有更有效的執法配套？是否能與平台業者建立更緊密的合作機制？這些都將考驗政策落地的成效。黃牛現象不會一夕之間消失，但這次修法無疑是一個重要的起點，一個讓市場更加公平、秩序更加完善的里程碑。我們期待這份決心與行動，能真正為台灣打造一個買得到票、看得起表演的未來。

（作者從事科技業）

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