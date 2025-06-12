自由開講》中共數位極權入侵每一道關口

◎ 郭索

中共邊檢部門正在多個城市口岸，包括北京、上海、深圳等地，悄然部署名為「鷹眼-B」的終端設備，這是一場無聲卻精準的思想審查行動。該設備由中國電子科技集團公司第23研究所研製，具備無需解鎖即可掃描手機內部資料的能力，包括翻牆工具使用紀錄、聊天應用殘留、SIM卡變更與照片位置資訊等，其掃描結果即時上傳公安後台，標記個體風險等級，進而啟動盤查與扣機程序。

中共邊檢部門在北京、上海、深圳等地，部署名為「鷹眼-B」的終端設備，這是一場無聲卻精準的思想審查行動。（圖取自X平台@lisaxinsohradio）

此舉表面上是國安風控，實則是對思想與行為的預防性打擊。任何曾安裝過Telegram或Signal的應用者、使用過加密貨幣的工作者、使用過V2Ray或Shadowsocks翻牆者、甚至常往返港澳台或東南亞的普通旅客，都可能被視為潛在「高風險」人物。其背後邏輯不是打擊犯罪，而是對不受控資訊流通者的懲罰與威懾。手機成了數位時代的思想審問室，稍一不慎即可能讓自由世界的旅客墜入一場電子刑堂。

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這樣的數位審查模式，正是中共數位極權的具象化展現。在此體制下，並非你有無犯法，而是你有無可疑的思想與行為傾向。哪怕Telegram早已卸載，哪怕VPN紀錄早已清除，「鷹眼-B」仍可還原緩存與系統殘留，將你的思想軌跡赤裸裸呈現在政權眼中。這不是保護人民，而是針對人民。這不是安全防線，而是防民之口的高牆電網。

更令人警惕的是，這項技術部署非針對境外敵對勢力，而是針對持中國護照的返鄉者，或與台港澳有頻繁往來的商人與學者。這說明中共政權對內部思想控制的焦慮已遠遠超過對外部滲透的戒備。這是一場科技與暴政的結合，是將人民視為潛在罪犯的統治心態延伸至數位世界。

中國不僅是言論審查的國度，更逐步成為數位行動的監獄。示意圖。（法新社）

台灣與自由世界的公民應深刻警覺。中國不再僅僅是言論審查的國度，更正逐步成為數位行動的監獄。入境即盤查、解鎖即取證，這不只是對手機的監控，更是對個人自由的否定。未來的中國，不是你敢不敢進去的問題，而是你進得去，有沒有自由活著出來的問題。

若你正在考慮赴中，不論是探親、經商還是旅遊，請深思熟慮。這不只是保護自己資料的問題，更是是否甘願接受一個將思想視為罪證的體制審判。在「鷹眼-B」下，每個人都是潛在的異見者，每個行動都是被建模的風險圖譜。自由，不該被掃描。思想，不該被標籤。

（作者為自由業）

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