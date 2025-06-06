Emmy時間 》烏軍無人機奇襲／烏戰3年 俄國把自己打殘了

俄羅斯對過去加盟國的控制力大不如前，普丁打殘了整個國家，土耳其勢力躍躍欲試，很想鴻圖大展。烏克蘭戰場幾乎是耗盡了俄羅斯的國力，那些還覺得俄羅斯沒有輸的人，基本上就是書呆子白目仔。

◎ 胡采蘋

烏克蘭把無人機裝在俄羅斯境內的卡車上，開到空軍基地附近，出動117架無人機展開神風式自殺攻擊，總共炸了五個空軍基地，炸掉41架俄羅斯戰機，其中包括昂貴的預警機，連距離基輔4300公里的西伯利亞都被襲擊。

烏克蘭「蜘蛛網行動」期間，一架FPV無人機（紅圈處）正飛向目標，背景可見偽裝的發射貨車及攻擊引發的濃煙。（圖：影片截圖）

開車的司機似乎是俄羅斯當地人，因為無人機飛出去的時候，司機還爬上卡車想要阻止。烏克蘭方面宣稱打掉俄羅斯三分之一的導彈載具，俄羅斯軍事KOL全面崩潰。

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很多人試圖製造俄羅斯才能控制談判進度的言論，但是我們去烏茲別克旅行的時候，已經可以清楚看到俄羅斯被侵門踏戶了。

歐洲和美國、中國的投資商大舉進軍中亞，路上的車子都是美國通用汽車在烏茲別克的合資廠製造的，烏茲別克現在用他們國產和韓國品牌的家電，歐洲滑雪場業者則是經營著塔什干近郊的滑雪纜車，中國公司專攻體育場館和高鐵類的基礎建設工地。

烏克蘭戰場幾乎是耗盡了俄羅斯的國力。圖為一輛俄羅斯戰車在頓內次克州遭擊毀。（路透社檔案照）

俄羅斯對過去加盟國的控制力大不如前，普丁打殘了整個國家，土耳其勢力躍躍欲試，很想鴻圖大展。烏克蘭戰場幾乎是耗盡了俄羅斯的國力，那些還覺得俄羅斯沒有輸的人，基本上就是書呆子白目仔。

你知道你什麼時候可以在敵人的身上看到人性嗎？那就是他被打敗的時候。你不需要讀哈佛也能明白這個道理。

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烏克蘭總統澤連斯基表示，安全局（SBU）在「蜘蛛網行動」中，共使用了117架無人機，打擊了「34%的俄羅斯戰略巡航導彈載具」。安全局消息人士告訴BBC，這次行動籌備長達一年半。

俄羅斯證實五個地區遭到烏克蘭攻擊，並稱之為「恐怖行動」。

無人機飛向俄軍Tu-95轟炸機。（圖擷取自烏克蘭安全局YouTube）

初步估計有40架戰機被毀，其中包含了圖-22（Tu-22）、圖-95（Tu-95）等戰略轟炸機；俄羅斯當地行政官員也證實在西伯利亞一處軍用機場也遭遇無人機攻擊，當地距離烏俄前線約4300多公里。

烏克蘭無人機被走私至俄國境內，藏匿於卡車上的木造結構。這些結構頂端隨後以遠端方式開啟，讓無人機飛往攻擊目標。

俄羅斯國防部也證實，這些無人機並非從烏克蘭境內起飛，而是自「緊鄰空軍基地的地區」起飛。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自胡采蘋臉書

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