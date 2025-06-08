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自由開講》東部鐵路改善後 再談票價調整

2025/06/08 09:30

◎ 陳劍賢

臺鐵即將於六月二十三日調漲票價，交通部提出對花東鄉親的專屬優惠方案，號稱可享九五折回饋，但要花東鄉親加入臺鐵公司會員，累積點數，才能享有優惠票價。

臺東縣政府指出優惠方案只是敷衍臺東縣民，臺東人為累積優惠不多的點數，透過網路訂票後，還不能手機取票，必須現場排隊換票，手機訂票還限制只有一張票，不能幫助家人訂票，這樣的方案真的比較優惠嗎？只是讓花東鄉親覺得搭火車更麻煩，特別是不善使用手機或電腦的高齡長者，更是一大考驗，難道身份證不能證明花東人居住的事實，非得加入臺鐵公司成為會員，才能享有優惠票價的資格，臺鐵的優惠方案只是讓花東鄉親覺得比過往更不方便。

台鐵公司宣布，即日起在花蓮和台東各車站都可臨櫃辦會員。（台鐵公司提供）台鐵公司宣布，即日起在花蓮和台東各車站都可臨櫃辦會員。（台鐵公司提供）

臺鐵宣布調漲票價，花東鄉親反映特別強烈，其原因在於進出臺北和高雄，全靠東部鐵路，東部鐵路因依山傍海，路基受河谷及山谷地形的限制，沿山坡興建，大部分為單軌且彎道甚多，除北迴線為雙軌及直線外，花東線及南迴線鐵路雙軌化只有四十公里，其他二百六十公里仍為單軌，南下北上的快車、區間車及貨車皆在同一軌道行駛,是否安全，令人質疑; 因此東部鐵路首要工作應是鐵路雙軌化、截彎取直及預警系統等鐵路改善工程。相較西部各縣市皆擁有高鐵、國道一號、三號及多條快速公路，具備多元替代路線。花東鄉親亟盼東部鐵路徹底改善後，再談票價調整。

依據臺鐵日前宣布花東會員優惠一年經費，約為新臺幣一億元，預計向國發會花東永續發展基金申請補助經費，補助原因係地震後要減輕花東鄉親的負擔，因此優惠措施是短暫性的，而非長期性的，未來票價還是會調漲。

另外今年四月十二日台東至知本路段電力設備故障，致下午四時起雙向列車暫時停駛，五月十六日屏東枋寮至臺東大武電車線斷落，致枋寮與大武間由公路接駁，筆者因兼課關係「躬逢其會」。深感臺鐵行車安全及品質亟待加強。

台鐵公司加碼回饋花東居民購票點數回饋優惠。圖為花蓮車站。（資料照）台鐵公司加碼回饋花東居民購票點數回饋優惠。圖為花蓮車站。（資料照）

綜合上述，交通部提出的花東專屬優惠方案，只是打發式的優惠，引爆花東鄉親的怒火，咸認為交通部看不起東部鄉親，臺東縣政府不排除集結民眾北上，向臺鐵發出東部人最沉痛的憤怒與不滿。

筆者誠摯建議重定優惠方案，以身份證證明花東人居住的事實，就能享有優惠票價的資格，其次落實交通平權，早日完成東部鐵路雙軌化、截彎取直及預警系統等鐵路改善工程，俟東部鐵路徹底改善後，再談票價調整。

（作者為台東縣體育發展基金會董事長、美和科大社工所兼任助理教授）

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