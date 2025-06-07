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李忠憲的思考》6月4日的兩場歷史：屠殺與反抗，該如何判斷對錯？

很多看似「道德」的問題，其實背後都藏著「政治權力」的較量。如果我們不反抗，只是因為怕權力的報復，那麼世界將永遠由壓迫者主導。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/06/07 21:00

◎ 李忠憲

除了天安門事件，6月4日，另外有一件歷史大事值得記住，納粹德國的高官萊因哈德‧海德里希在1942年6月4日的這天死於暗殺。他是當年負責「猶太人最終解決方案」的關鍵人物，主持了導致數百萬猶太人被屠殺的「萬湖會議」。

1989年北京天安門廣場聚集了數以萬計的學生、工人和一般市民，孰料最後結局卻是中共下令軍隊向手無寸鐵的人民大屠殺。（法新社檔案照）1989年北京天安門廣場聚集了數以萬計的學生、工人和一般市民，孰料最後結局卻是中共下令軍隊向手無寸鐵的人民大屠殺。（法新社檔案照）

後來，他被派去統治捷克地區，手段極其殘忍，因此被稱為「布拉格屠夫」。

這次暗殺由兩位捷克斯洛伐克人執行，在英國協助下進行，他們成功用改裝手榴彈攻擊海德里希，成為國家的英雄。

被稱為「布拉格屠夫」的納粹高官萊因哈德‧海德里希，在1942年6月4日被暗殺。（取自維基）被稱為「布拉格屠夫」的納粹高官萊因哈德‧海德里希，在1942年6月4日被暗殺。（取自維基）

但這起暗殺也引發了一個很難回答的道德問題：

殺掉一個正在進行大規模屠殺的邪惡領導人，是對的嗎？

當正義引來更多災難，還算「善行」嗎？

從表面看，這件事好像是英雄擊敗惡人。但問題是，暗殺之後納粹的反應極其殘暴。希特勒震怒，下令報復，摧毀了整個村莊，殺害了許多無辜平民。整個捷克地區的鎮壓也變本加厲。這些悲劇，讓人開始懷疑：如果因為暗殺導致更多人被殺，這個行為還能算是正義的嗎？

這就涉及一種叫「功利主義」的倫理學派，這種想法主張：一件事情是不是對的，不是看它本身，而是看它的「結果」好不好。

如果後果帶來的是更多快樂、更少痛苦，那就是好的行為。那麼，這起暗殺若導致更多人受害，在功利主義者眼中，可能就是「錯誤的」。

但這樣的邏輯有個大問題：它讓加害者不必負責，反而把所有責任推給了暗殺者。也就是說，好像因為刺客預料到會有報復，就應該負責所有後果，甚至包括敵人的屠殺行為。

這樣的說法，把「報復」當成自然發生的地震、颱風一樣，而不是一種人的選擇。

事實是：下令屠村的是納粹，不是刺客。如果我們接受功利主義這樣的邏輯，就等於說，只要掌權者威脅夠狠，我們就不應該做任何正義的事，因為「後果太嚴重」。

這就是所謂「被勒索的道德」，正義的選擇被政治暴力控制了，變得不自由了。

這件事讓我們明白一個重要道理：很多看似「道德」的問題，其實背後都藏著「政治權力」的較量。如果我們不反抗，只是因為怕權力的報復，那麼世界將永遠由壓迫者主導。

刺客的行動，正是告訴我們——即使在最黑暗的時代，人還是可以選擇反抗邪惡。他們讓世界看到，正義不該向暴力低頭。

功利主義雖然有道理，但在真實世界中，很容易被政治權力操控。

1989年，我在家教學生家裡，透過新聞畫面第一次直視政治暴力的真實，天安門廣場上的坦克與煙霧，那些逃跑的年輕人群，讓人無法移開目光。沒想到不到一年，台灣的學生也在中正紀念堂絕食靜坐。

野百合學運爆發時，我知道才剛發生過六四，局勢未明，有可能會有同樣的命運，卻還是選擇前往現場參與。

野百合學運爆發時，我知道才剛發生過六四。（資料照，紀錄片影展提供）野百合學運爆發時，我知道才剛發生過六四。（資料照，紀錄片影展提供）

我不是因為無懼，而是因為不願在關鍵時刻缺席，這樣的歷史轉淚點就在自己騎摩托車10分鐘不到的地方發生，很難阻止自己內心的激動。

那幾天靜坐，看似平靜，卻悄悄改變了我。之後我開始學德文，決定出國，也因此走進了另一段命運的河流。多年後在柏林，聽一位無法返鄉的台灣前輩談起他如何被列入黑名單，我才真正明白，選擇參與，是一種責任，也是一種自由。

我們不能只看結果來判斷善惡，否則就可能落入「強者說了算」的陷阱。

有時候，堅持做對的事，比結果更重要。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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