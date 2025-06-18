黑熊學院》居家防災糧食準備到底該從何開始？

不管如何，在家中有適當的存糧，是增進社會韌性很重要的一部分。 ​

◎黑熊學院



居家的防災食物，跟避難背包的規劃截然不同，是一個涉及營養規劃、成本效益權衡與空間管理的準備。



例如我們常跟學員說「避難包不要放泡麵」，但若作為家中儲糧？那就不一定。



居家物資準備最先碰到的一個問題：應該準備幾日份的糧食？



居家的防災食物。（取自貼文）

通常來說，各國的民防手冊都建議：最少最少三天。



這是因為當大規模的事件發生，公部門的力量沒辦法那麼迅速的抵達幫忙所有人，如果每個人都可以自力更生撐過混亂的前幾天，我們的社會就可以更穩定；但如果再進一步考量台灣面臨的軍事威脅，戰時政府可能會部分失能、指揮系統需要部分重建。



▲ 因此，三週可能是更為保險的尺度。



不管如何，在家中有適當的存糧，是增進社會韌性很重要的一部分。



危機發生時，最重要的是自救與互助，有一定的餘裕才能夠不仰賴政府；反過來說，政府的壓力也可以降低很多，能將更多心力擺在處理危機本身，而不是救濟。



居家的防災食物，跟避難背包的規劃截然不同。圖為避難背包。（取自貼文）

那麼我們應該要考慮什麼呢？



1. 熱量與營養



食物最重要的，當然就是能吃飽。不只是熱量足夠，如果狀況延長的話，微量營養素也不能忽視。



》巨量營養素：就是碳水化合物、蛋白質與脂肪，這三者會構成大部分的熱量來源。



通常來說，碳水會佔所需熱量的一半，而蛋白質最低最低的需求則是每公斤體重 0.8 公克（注意，部分腎臟病患者與特定慢性疾病則有其他考量），剩下的熱量就是來自脂肪。熱量的需求依性別、肌肉量與活動量而定。



》微量營養素：也就是礦物質與維生素，因此在食物的儲備上也要盡量多樣性，另外則是以綜合維他命來補充。



》纖維素：很容易被忘記的一點，雖然它不提供熱量，卻直接影響腸道活動。人生最重要的三件事：「吃得飽、睡得著、拉得出」，纖維素就扮演最後的角色。



可以考慮準備一些燕麥片、奇亞籽或亞麻籽等長效且纖維豐富的食品，或者水溶性膳食纖維粉末作為儲備。

2. 療癒效果（心理韌性）



跟能吃飽幾乎同等重要的，就是好吃。



在平時我們就會透過吃來舒壓，非常時期當然也是，因此不要只以實用（熱量高、營養好）為單一指標，有好吃的東西作為儲備是維持心理韌性很重要的一環。



另外，「飲食習慣」也是很重要的。例如愛吃白飯的人也連續吃三週義大利麵會很痛苦。



因此我們應該儲備多種食物，除了時常變換口味之外，也有補充微量營養素的作用。



3. 管理成本與金錢成本



食物都有效期，需要固定時間去清點、吃掉再採買，不停循環，這就是管理成本。



而防災食物的用意就是降低管理成本，罐頭的效期可以延長到十年、礦泉水可以放個七年，但花費也相對高。



因此管理成本與金錢成本會是有點衝突的事，你是想多花些心力來省錢，還是多花點錢了事，這就看個人習慣（還有帳戶餘額）。



不過這也不是單選題，可以一半的防災食品，一半的普通罐頭，我全都要。



》降低成本的幾個小技巧



△ 分批採買：



如果不分批採買會發生什麼事情？它們會同時到期——打開櫃子發現「五十罐鮪魚罐頭下週到期？！」就意味著你接下來一週每餐要吃 2.38 罐鮪魚罐頭。



但如果你每季採買一部分，這樣就變成每兩三餐吃一罐鮪魚罐頭，聽起來比較能接受了吧。



△ 順應促銷：既然每季採買一部分，那就等到大賣場促銷，除了農曆年、清明，消費主義還生產了那麼多節日，每季總有一次優惠吧。



4.水與火



罐頭、防災食品、乾糧等常見防災食品的另一主要優勢就是打開就可以吃。但米、麵條、泡麵這些食物就需要額外的水與熱源，都是規劃時要納入考量的事情。



因此需要先準備好相應的熱源，可能是卡式爐、蜘蛛爐或酒精爐等器具；而處理飲用水常見的做法有濾水器（需能過濾微生物）、淨水錠與藥劑以及煮沸。



除此之外，還有哪些部分需要注意？完整文章請按此。



本文經授權轉載自黑熊學院臉書



（註：防災食品療癒效果為專欄作者主觀感受，僅供參考，請勿那個）

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