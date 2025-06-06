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名家分享~馮睎乾》香港獄中的劍橋舊生 才是時代最強聲音

只要你明白一位劍橋高材生兼大律師如何淪為階下囚，就知道香港被中共弄成什麼樣的地方了。對我來說，時代「最強聲音」，往往來自監獄最幽暗的角落——那裏，才有我們最應該傾聽的聲音。
名家分享

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2025/06/06 19:00

◎ 馮睎乾

那個在哈佛畢業禮演講的中国女生，一夜之間，獲全球海內外華人關注，還被一些中国網民稱為「時代最強聲音」，這現象背後的虛妄與炒作，大家固然應該看真一點。但我還是希望，你可以更關注一位被關在香港獄中1364日的劍橋舊生——鄒幸彤。

對比在哈佛畢業禮演講的蔣雨融，可以更關注一位被關在香港獄中1364日的劍橋舊生——鄒幸彤。（取自貼文）對比在哈佛畢業禮演講的蔣雨融，可以更關注一位被關在香港獄中1364日的劍橋舊生——鄒幸彤。（取自貼文）

香港讀者對鄒幸彤自然不陌生，但考慮到這裏也有台灣讀者，容我多說幾句，讓更多人了解她的狀況，進而明白中共治下的香港已經變成怎樣的地方。

中國籍學生蔣雨融上月底於哈佛大學發表畢業致詞內容引發爭議。（美聯社檔案照）中國籍學生蔣雨融上月底於哈佛大學發表畢業致詞內容引發爭議。（美聯社檔案照）

鄒幸彤，1985年出生於香港普通家庭，是大律師，曾任支聯會副主席。她自小成績優異，獲老師推薦入讀劍橋大學，主修地球物理。唸博士期間，汶川大地震發生，許多同學因為能獲得大量研究數據而「興奮」，唯獨鄒幸彤默默籌款賑災。

這件事令她開始思考人生方向：究竟要終生在實驗室埋首研究，還是投身更符合理想的事業？最終，她發現自己對人權事務更有熱情，便毅然放棄博士學位，回港成為大律師。鄒幸彤並非那些裝模作樣「關懷蒼生」的權貴子弟，而是身體力行，為受壓迫者奔走的義人。

正因為她是認真的，自然成了政權眼中釘。三年多前，她被香港国安警逮捕，被指為「外國代理人」，捲入「拒交資料案」，警方還控告她「顛覆政權」。鄒幸彤到底犯了什麼事呢？她困在牢房已三年零八個月，還沒有人講得清她的「罪狀」——公眾唯一知道的「罪」，是她堅持悼念六四。

令人敬佩的是，即使身陷囹圄，她還是沒有妥協。昨天（6月1日）鄒幸彤在Patreon發文，說：「我會在6月4日當天，繼續在牆內以絕食36小時去紀念這個日子及重申我們的承諾。相信大家也會有各自的方法去銘記的。」

她也分享了〈終審勝訴後有感〉及〈終審結案陳詞〉兩篇文章，呼籲大家「一起反思香港社會到底發生了什麼事？為何會有冤獄？」鄒幸彤筆下的「冤獄」，不是什麼政治口號或修辭，而是香港終審法院已經認證了的「冤獄」，千真萬確的「冤獄」。

2021年，鄒幸彤（圖左）、鄧岳君及徐漢光拒向国安處提交支聯會資料，被控「沒有遵從通知規定提供資料罪」。（法新社檔案照）2021年，鄒幸彤（圖左）、鄧岳君及徐漢光拒向国安處提交支聯會資料，被控「沒有遵從通知規定提供資料罪」。（法新社檔案照）

2021年，鄒幸彤、鄧岳君及徐漢光拒向国安處提交支聯會資料，被控「沒有遵從通知規定提供資料罪」。定罪的前提，是控方必須證明三人是「外國代理人」。誰知在審訊時，控方呈堂的證據竟是「很多頁的黑色墨水」，關鍵檢控材料全數基於「国安」理由而被墨水遮蓋。

這樣荒誕的「罪證」，香港的法官居然毫不猶疑地接納，裁定他們罪成，各判囚4.5個月。鄒幸彤等人一直堅持上訴，就算服刑期滿，也沒有放棄翻案。今年3月6日，終審法院終於作出判決，指控方未能證明支聯會是「外國代理人」，更在審訊中遮蓋證據，造成嚴重司法不公，裁定三人上訴得直，撤銷定罪。

鄒幸彤在〈終審勝訴後有感〉說：
//這件事裏真正發生了的「罪行」，是對公民的抹黑和逼害；真正的「罪犯」，是無視法律規定為所欲為的國安，以及保護他們的體制和人們。

至起碼，現在確認了這是一場冤獄。而冤獄的源頭又是國安的非法行動，那政府是否至少欠我們這些受害人一句道歉，就算不談賠償？是否至少，是時候正式收回「外國代理人」的無理指控，而不是企圖躲在「我證明不了不等於你不是」的技術詭辯後去合理化公權力的肆意造謠？//

終審法院既確認這是冤獄，港共政權有何反應呢？宣判後翌日，「保安局」局長鄧炳強回應裁決說，政府正研究判詞，考慮需否在法律規定或執行機制方面，「有進一步改善的措施，確保打擊危害國家安全的行動更有效率。」

港警陷人於冤獄後，非但沒有道歉，反而恬不知恥公開表示，打算「進一步改善」羅織罪名的手法！難怪鄒幸彤憤憤不平地說：

//在一個正常社會，警察違法了，合理的追問是如何問責，甚至改革警隊。可是在新香港，第一重要的問題是國家意志有否被貫徹而非事情的是非對錯。（⋯⋯）可不管社會如何倒退，我們還是要盡量做個正常人的。所以，我在得悉判決後在庭上向大家喊的第一句，就是「叫鄧炳強道歉呀!」要是做錯事的人不用承擔任何後果，他又有什麼理由不重犯再犯三犯呢？//

//問責，除了是為自身求公道，也是為了阻止悲劇的永劫輪迴。國安時代下，要問責的事還有很多；願這次判決能作為一個起點，也願我們能有前人的韌力和勇氣，在這條未知終點的路途上，繼續和所有國家暴力的受害者並肩同行，追究到底。//

以上一番話，沒有精心設計的修辭，沒有引人入勝的故事，背景更沒有西方菁英的掌聲，但碧血丹心，字字發自精誠。只要你明白一位劍橋高材生兼大律師如何淪為階下囚，就知道香港被中共弄成什麼樣的地方了。對我來說，時代「最強聲音」，往往來自監獄最幽暗的角落——那裏，才有我們最應該傾聽的聲音。

鄒幸彤Patreon文章：

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姦權不能屈——讀鄒幸彤陳情書

（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾臉書

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