健康醫療網》心悸、胸悶又找不到原因？中醫提醒：當心「胃心症候群」在作怪！

胃心症候群（Gastrocardiac Syndrome），在西醫有時被稱為「Roemheld Syndrome」，是一種由胃脹氣、消化不良或胃部功能異常所引發的心臟類似症狀，包括心悸、胸悶、呼吸不順，甚至暈眩感。這些症狀常讓人以為自己有心臟病，但實際上問題出在消化系統。

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胃心症候群，在西醫有時被稱為「Roemheld Syndrome」，是一種由胃脹氣、消化不良或胃部功能異常所引發的心臟類似症狀。（取自貼文）

近來，一位38歲女性患者小雅（化名）走進診間，神情憂鬱地訴說她已被胸悶、心悸困擾數月。她說：「醫師，我去大醫院做了心電圖、胸部X光，連心臟超音波都做了，但結果都正常。可是我真的覺得心臟怪怪的，有時會亂跳，好像喘不過氣，晚上還會突然驚醒……是不是我真的得了心臟病？」

經過詳細問診與舌脈檢查後，頤鳴堂中醫診所莊可鈞中醫師發現，小雅的問題其實並不在心臟本身，而是典型的「胃心症候群」。

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什麼是「胃心症候群」？胃脹也可能引發心悸胸悶

胃心症候群（Gastrocardiac Syndrome），在西醫有時被稱為「Roemheld Syndrome」，是一種由胃脹氣、消化不良或胃部功能異常所引發的心臟類似症狀，包括心悸、胸悶、呼吸不順，甚至暈眩感。這些症狀常讓人以為自己有心臟病，但實際上問題出在消化系統。

莊可鈞醫師表示，從中醫角度來看，心與胃同屬「上焦」，氣機若運行不暢，容易出現「氣鬱化火」或「痰濁上擾」。若再加上情緒壓力大、飲食不節、作息不規律，更容易導致氣機阻滯，心胃互擾，就會出現這類似心臟病的症狀。

從「治心」轉向「調胃」 抓出真正病根

小雅的舌質淡紅、舌苔白膩，脈象弦滑。進一步詢問後發現，她近期壓力大、飲食不規律，晚餐常吃太飽，並有嚴重的胃脹氣與打嗝等問題。這些症狀幾乎與心悸、胸悶同時發作，顯示「胃氣上逆」才是導致她心悸胸悶的根本原因。

莊醫師在治療上開立了以「理氣化痰、和胃安神」為主的中藥方劑，例如半夏厚朴湯合左金丸加減，並搭配針灸治療，取穴如內關、膻中、足三里等，幫助理氣降逆、疏解心胃之間的鬱滯。

經過兩週治療，小雅的心悸感明顯減輕，胸悶幾乎消失，睡眠品質也大幅改善。她驚訝地說：「原來一直讓我以為快心臟病發的，其實是我的胃在搞鬼！」

心胃不和是關鍵 根據體質調整用藥

胃心症候群在中醫屬於「心胃不和」的範疇。莊可鈞醫師說明，胃為「水穀之海」，是氣血生化來源；心則主血脈、藏神。當胃氣失調、氣機上逆，就會影響心神穩定，導致心悸、胸悶、短氣。再加上情緒壓力與肝氣鬱結，會進一步影響胃功能，讓症狀加重。

常見體質與證型有：

● 痰氣鬱結型：胸悶、心悸、脘腹脹滿、咽中有異物感。

● 肝胃不和型：常見於情緒緊張者，伴隨打嗝、脅痛、易怒。

● 脾胃虛弱型：心悸時有時無，伴隨疲倦、食慾差、腹脹、軟便。

根據不同證型，用藥也會不同。例如：

● 有痰氣阻滯者，會加強半夏、厚朴等化痰藥。

● 肝胃不和者，則以柴胡、白芍等疏肝理氣藥為主。

● 脾胃虛弱者，會加重黨參、黃耆、桂枝等補氣藥物。

臨床上依照「有是證、用是藥」的原則，對症調理，效果自然更好。

居家簡易調養：3大穴位助緩解心悸胸悶

除了專業治療外，平時也可以透過穴道按摩來改善不適。以下三個穴位簡單又容易找到，每天按壓2-3分鐘，有助於改善氣機、穩定情緒、舒緩心悸與胸悶：

1.內關穴

位置：手腕橫紋上三橫指寬處，兩筋之間。

功效：寧心安神、理氣和胃，對心悸、胸悶、噁心有幫助。

2.足三里穴

位置：膝蓋下四橫指處，脛骨外側一橫指處。

功效：健脾和胃、補氣養血，是調理腸胃功能的重要穴道。

3.膻中穴

位置：兩乳頭連線中點，胸骨正中線上。

功效：寬胸理氣、止咳平喘，能有效改善胸悶氣短。

別被「假心臟病」嚇壞

胃心症候群雖然會出現類似心臟病的症狀，但其實是屬於可以透過調理改善的「功能性障礙」。如果常有心悸、胸悶的困擾，但檢查結果卻都顯示正常，別急著懷疑心臟出問題，不妨從消化系統找找原因，並尋求專業中醫師的協助，幫助找回穩定又健康的生活節奏。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者周辰瑞報導 心悸、胸悶又找不到原因？中醫提醒：當心「胃心症候群」在作怪！

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