晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

健康醫療網》心悸、胸悶又找不到原因？中醫提醒：當心「胃心症候群」在作怪！

胃心症候群（Gastrocardiac Syndrome），在西醫有時被稱為「Roemheld Syndrome」，是一種由胃脹氣、消化不良或胃部功能異常所引發的心臟類似症狀，包括心悸、胸悶、呼吸不順，甚至暈眩感。這些症狀常讓人以為自己有心臟病，但實際上問題出在消化系統。
健康醫療網

健康醫療網

2025/06/11 08:30

◎ 健康醫療網

胃心症候群，在西醫有時被稱為「Roemheld Syndrome」，是一種由胃脹氣、消化不良或胃部功能異常所引發的心臟類似症狀。（取自貼文）胃心症候群，在西醫有時被稱為「Roemheld Syndrome」，是一種由胃脹氣、消化不良或胃部功能異常所引發的心臟類似症狀。（取自貼文）

近來，一位38歲女性患者小雅（化名）走進診間，神情憂鬱地訴說她已被胸悶、心悸困擾數月。她說：「醫師，我去大醫院做了心電圖、胸部X光，連心臟超音波都做了，但結果都正常。可是我真的覺得心臟怪怪的，有時會亂跳，好像喘不過氣，晚上還會突然驚醒……是不是我真的得了心臟病？」

經過詳細問診與舌脈檢查後，頤鳴堂中醫診所莊可鈞中醫師發現，小雅的問題其實並不在心臟本身，而是典型的「胃心症候群」。

什麼是「胃心症候群」？胃脹也可能引發心悸胸悶

胃心症候群（Gastrocardiac Syndrome），在西醫有時被稱為「Roemheld Syndrome」，是一種由胃脹氣、消化不良或胃部功能異常所引發的心臟類似症狀，包括心悸、胸悶、呼吸不順，甚至暈眩感。這些症狀常讓人以為自己有心臟病，但實際上問題出在消化系統。

莊可鈞醫師表示，從中醫角度來看，心與胃同屬「上焦」，氣機若運行不暢，容易出現「氣鬱化火」或「痰濁上擾」。若再加上情緒壓力大、飲食不節、作息不規律，更容易導致氣機阻滯，心胃互擾，就會出現這類似心臟病的症狀。

從「治心」轉向「調胃」　抓出真正病根

小雅的舌質淡紅、舌苔白膩，脈象弦滑。進一步詢問後發現，她近期壓力大、飲食不規律，晚餐常吃太飽，並有嚴重的胃脹氣與打嗝等問題。這些症狀幾乎與心悸、胸悶同時發作，顯示「胃氣上逆」才是導致她心悸胸悶的根本原因。

莊醫師在治療上開立了以「理氣化痰、和胃安神」為主的中藥方劑，例如半夏厚朴湯合左金丸加減，並搭配針灸治療，取穴如內關、膻中、足三里等，幫助理氣降逆、疏解心胃之間的鬱滯。

經過兩週治療，小雅的心悸感明顯減輕，胸悶幾乎消失，睡眠品質也大幅改善。她驚訝地說：「原來一直讓我以為快心臟病發的，其實是我的胃在搞鬼！」

心胃不和是關鍵　根據體質調整用藥

胃心症候群在中醫屬於「心胃不和」的範疇。莊可鈞醫師說明，胃為「水穀之海」，是氣血生化來源；心則主血脈、藏神。當胃氣失調、氣機上逆，就會影響心神穩定，導致心悸、胸悶、短氣。再加上情緒壓力與肝氣鬱結，會進一步影響胃功能，讓症狀加重。

常見體質與證型有：

● 痰氣鬱結型：胸悶、心悸、脘腹脹滿、咽中有異物感。

● 肝胃不和型：常見於情緒緊張者，伴隨打嗝、脅痛、易怒。

● 脾胃虛弱型：心悸時有時無，伴隨疲倦、食慾差、腹脹、軟便。

根據不同證型，用藥也會不同。例如：

● 有痰氣阻滯者，會加強半夏、厚朴等化痰藥。

● 肝胃不和者，則以柴胡、白芍等疏肝理氣藥為主。

● 脾胃虛弱者，會加重黨參、黃耆、桂枝等補氣藥物。

臨床上依照「有是證、用是藥」的原則，對症調理，效果自然更好。

居家簡易調養：3大穴位助緩解心悸胸悶

除了專業治療外，平時也可以透過穴道按摩來改善不適。以下三個穴位簡單又容易找到，每天按壓2-3分鐘，有助於改善氣機、穩定情緒、舒緩心悸與胸悶：

1.內關穴

位置：手腕橫紋上三橫指寬處，兩筋之間。

功效：寧心安神、理氣和胃，對心悸、胸悶、噁心有幫助。

2.足三里穴

位置：膝蓋下四橫指處，脛骨外側一橫指處。

功效：健脾和胃、補氣養血，是調理腸胃功能的重要穴道。

3.膻中穴

位置：兩乳頭連線中點，胸骨正中線上。

功效：寬胸理氣、止咳平喘，能有效改善胸悶氣短。

別被「假心臟病」嚇壞

胃心症候群雖然會出現類似心臟病的症狀，但其實是屬於可以透過調理改善的「功能性障礙」。如果常有心悸、胸悶的困擾，但檢查結果卻都顯示正常，別急著懷疑心臟出問題，不妨從消化系統找找原因，並尋求專業中醫師的協助，幫助找回穩定又健康的生活節奏。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者周辰瑞報導 心悸、胸悶又找不到原因？中醫提醒：當心「胃心症候群」在作怪！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書