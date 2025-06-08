健康醫療網》吃降血脂藥會傷肝、傷腎？ 醫師解析常見用藥副作用！

高血脂是國人常見的慢性病之一。根據國健署資料顯示，18歲以上國人高血脂盛行率為26％，約每4人就有1人有血脂問題，需要長期用藥控制以免引發中風、心血管疾病。

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每個降血脂藥物都有其優點及缺點，建議民眾應經由醫師評估選擇最適合自己的藥物，並依醫囑長期服用穩定控制血脂。（取自貼文）

高血脂是國人常見的慢性病之一。根據國健署資料顯示，18歲以上國人高血脂盛行率為26％，約每4人就有1人有血脂問題，需要長期用藥控制以免引發中風、心血管疾病。但是許多民眾常會覺得一直吃藥傷肝、傷腎，因而讓人對治療產生疑慮或不願意長期服用。

高血脂若長期未獲得良好控制可能會造成血管硬化，並引發中風、心血管疾病（如心肌梗塞）等。吳至行醫師表示，腦中風、心血管疾病是國人十大死因之一，而且排行前5名，如果想要避免，血脂就扮演相當關鍵的角色，因為它是可以被改變的危險因子，同時也是促成中風、心血管疾病最重要的變化因子，所以必須積極控制。

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不過，事實上降血脂藥物有許多種選擇，包括他汀類（statin）藥物、膽酸結合樹脂類藥物、菸鹼酸類藥物、纖維酸鹽衍生物類藥物等，各有不同的適合對象及副作用，成大醫院家庭醫學部部主任吳至行醫師一一說明，並提醒民眾長期穩定控制血脂的重要性。

（取自貼文）

用降血糖藥擔心傷肝傷腎？ 了解常見藥物作用及風險

但是高血脂症無聲無息，許多民眾不了解疾病風險，覺得停藥後沒有不適就不想吃藥，等到血管阻塞引發各種疾病後才後悔莫及，另外也有不少人覺得吃西藥傷身，或是因為擔心副作用而不想長期用藥。吳至行醫師提到，病人來到診間往往最擔心的就是會不會傷肝、傷腎，也有少數患者可能會擔心血糖方面的問題。

以民眾較熟知的他汀類藥物為例，吳至行醫師表示，確實這類藥物病人在使用時可能會有一些風險存在，罕見但最常被提到的就是肝功能異常，第二就是對於血糖代謝的輕微影響，不過他汀類藥物其實有很多種，藥物可分為強效、中效、弱效，效果越強的藥物相對來說越容易產生交互作用，所以臨床醫師必須根據每個病人的身體狀況去選擇藥物，以在療效與副作用之間取得平衡。

吳至行醫師提到，根據常態分佈，80％以上的高血脂症患者主要都是需要中等強度降血脂能力的藥物，如果是中年人，只有高血脂症沒有其他慢性疾病，需要長期使用他汀類藥物治療，但又擔心長期用藥會增加壞處，這時確實有一種他汀類藥物可以考慮，它是屬於中等強度降血脂效果的藥物，而且對肝臟的影響以及血糖新生的發生風險都很低，可以在安全性及療效之間取得平衡。

不過，血脂又包含低密度膽固醇LDL、三酸甘油酯等，他汀類藥物主要是降低密度膽固醇LDL，對於三酸甘油酯的作用較弱，吳至行醫師指出其降幅大約只有10－30％，所以如果是三酸甘油酯特別高的患者可能就需要考慮其他非他汀類藥物治療。

像是膽酸結合樹脂類藥物、菸鹼酸類藥物、纖維酸鹽衍生物類藥物等非他汀類藥物，都是在治療上可能會使用到的降血脂藥物，而不同的藥物也都有各自的療效以及副作用。

吳至行醫師提醒，民眾千萬不要隨意在外面購買健康食品自行服用，以免與藥物產生交互作用對肝功能造成更嚴重的傷害。（取自貼文）

吳至行醫師指出，像膽酸結合樹脂類藥物是藥粉而且一天要吃2次，但降血脂效果又不及其他藥物，因此現在臨床上幾乎不太使用，大多是在不得已時才會用，而菸鹼酸類藥物使用後可能會有潮紅、發熱、發癢等情形，發生比例相當高，至於纖維酸鹽衍生物類藥物，雖然安全性不錯，但是它主要是降三酸甘油酯，對低密度膽固醇LDL的降幅有限，而且有些人使用後會有胃腸不適的症狀，如果跟傳統的他汀類藥物長期併用，會增加肝功能異常的可能性。

選擇適合的藥物控制血脂 別亂吃健康食品以免更傷身

每個降血脂藥物都有其優點及缺點，建議民眾應經由醫師評估選擇最適合自己的藥物，並依醫囑長期服用穩定控制血脂。吳至行醫師提醒，民眾千萬不要隨意在外面購買健康食品自行服用，以免與藥物產生交互作用對肝功能造成更嚴重的傷害，若想要使用保健食品應諮詢醫師避免風險。

另外，除了藥物治療，生活習慣的調整對於血脂控制也很重要，吳至行醫師表示，民眾平時應注意飲食、運動、避免菸酒等，尤其有家族史的患者一定要盡量避免菸酒，同時也提醒民眾透過定期健康檢查了解自己的健康狀況，若檢查結果出現「紅字」應盡早就醫，與醫師討論下一步該怎麼做，不要不以為意。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者吳儀文報導 吃降血脂藥會傷肝、傷腎？ 醫師解析常見用藥副作用！

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