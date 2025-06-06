自由開講》從「走道虱子」談起：土耳其新規對台灣航空文化的啟示

◎ 陳擷安

飛機尚未停穩就起身、擠進過道、搶先取行李的現象，幾乎是全球航班乘客的共同記憶，這類行為甚至有了專有名詞：「走道虱子」（aisle lice）。土耳其民航總局近日推出新規，將對這些違規行為祭出最高2603里拉（約新台幣1995元）的罰款，引發國際關注。新規強調，乘客必須等到飛機完全停穩，且在輪到自己前不得提前起身或動作，以免干擾他人安全與秩序。這樣的規定，不僅是對乘客禮儀的強制規範，也是公共安全治理的實踐。在台灣社會，我們也應從這項措施中反思自身的飛行文化與公共行為模式，畢竟航空秩序不僅關係到個人舒適，更牽動整體運輸效率與群體安全。

土耳其民航總局宣布，凡是在飛機降落滑行期間、未等安全帶指示燈熄滅就站起來的乘客，恐將面臨高達2603里拉的罰款，示意圖。（歐新社）

台灣機場與航班上的行為，也有類似的「搶先文化」。無論是登機時插隊的「登機口虱子」，或是飛機剛落地就蜂擁至過道準備下機的乘客，其舉止往往令秩序混亂，也為安全埋下隱憂。尤其是若遇緊急事況，過早開啟行李櫃或擠在過道上，都會影響逃生動線，後果不堪設想。土耳其此次規範，具體量化罰則，更要求機組人員主動舉報違規者，不再只是依賴道德規範。對於在公共場合對「面子文化」與「人情壓力」頗為敏感的台灣而言，此事提供了另一種治理想像：當規勸罔效，是否祭出制度化處罰機制？

請繼續往下閱讀...

土耳其當局強調前述行為足以「削弱飛行體驗」、「構成安全威脅」，藉此建立社會共識，使罰則不只是懲罰，而是轉化為提升整體乘機品質的手段。在台灣，航空公司與交通主管機關亦可參考此邏輯，結合宣導影片、機上廣播與機場布告，強化乘客對「何時可起身」、「如何有禮下機」的認知。同時，對於有緊急轉機需求的乘客，也應事先明確掌握並彈性處理，讓規範符合人性化，才不致徒增紛爭而淪為紙上談兵。

台灣可藉由宣導強化飛機乘客對「何時可起身」、「如何有禮下機」的認知，讓秩序成為一種公共利益。示意圖。（路透）

最值得台灣參考的是這項新規展現出的國家治理態度。將秩序視為一種公共利益，養成國民在公共場域的「集體責任感」。正如批評走道虱子的名言「讓一個人快下機，卻使所有人慢下飛機」，缺乏整體性考量與自我約束，將使人人更焦躁，飛行體驗只會愈加惡化。

機艙是封閉空間，更是社會文化縮影。若能在此施行合理規範，並獲得社會支持，未來推廣至其他公共交通工具、甚至校園與市政空間，也將更為順利。土耳其的罰款不只是數字，它提醒我們：良好秩序，從來不是「自然產生」，而是政策與文化共同塑造的成果。

（作者為科技集團法務）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法