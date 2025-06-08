自由開講》從基隆捷運的發包策略看政治的選擇

◎ 鄭文婷

今（114）年2月6、7日兩天的晚上由新北捷運局分別在基隆七堵區與暖暖區舉辦基隆捷運基隆市段變更都市計畫草案公開展覽前座談會，當時新北捷運局稱因民生汐止線全線施工故增設八堵機廠，為此而須八中里徵收民宅興建變電所，會中引起許多當地民眾的反彈，現場氣氛火爆，砲聲隆隆。

基隆捷運擬徵收基隆市八中里部分民宅蓋變電所，居民懸掛布條抗議。（資料照）

始終不為基隆市民所知的是，事實上早在113年12月16日新北捷運局就已經自行調整總經費為1260億元（交通部原本核定總經費為696.89億元）的基隆捷運送至交通部工程經費審議委員會申請核定，交通部於114年1月14日以程序不符為由，要求新北捷運局在經費或期程有調整之必要時，必須先循程序提報修正計畫，而非於工程經費審議時提出，但這樣的教示規範不為新北捷運局接受，且因當時八中里社區居民強烈反彈，議會又將於3月10日開議，因此新北捷運局便於2月12日倉促地再度將以原本經費696.89億元的版本再送一次到交通部，至今尚無下文。

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從這件事情的發展過程，可以看出基隆市政府在整個基隆捷運的議題上完全束手無策，任憑新北捷運局擺布，直到2月7日晚上八中社區居民得知將被拆遷改建變電所引發反彈後，新北捷運局與基隆市政府才會在短短四天的時間內決定再用原本的經費版本送交通部審議，目的只是在滅火，不是在解決問題。

筆者透過兩次民進黨團聯合總質詢的時間詢問有關基隆捷運的問題時，謝國樑市長才坦承年底前可以完成發包與動工這是偷跑行為，因為侯友宜與謝國樑都同意用自籌款的部分先行發包施工，這樣才不會拖延捷運完工的期程，但卻將整個經費調整的燙手山芋往中央丟，謝國樑被問到這種做法就是趕鴨子上架，逼著交通部後續工程一定要給錢時，回覆筆者確實是這樣的策略沒錯，筆者聽到這樣的回覆感到非常失望。

基隆市長謝國樑（左）與新北市長侯友宜（右），日前會面商討基隆捷運計畫。（資料照）

大家都知道基隆捷運是基隆人引頸期盼數十年的通勤工具，更是首都生活圈發展東部門戶的國家重要軌道公共工程，但現在面臨經費調整的問題，交通部明示有兩個途徑可以解決，地方政府卻投機取巧，想用霸王硬上弓的方式，逼迫中央政府就範，一旦成了就是地方政府聰明的選擇，但萬一被中央政府打回票那就是政治鬥爭，這類戲碼早已上演不只一次，但在一個民主法治社會中，所有的政策決定不都應該透過一再的溝通、討論，最後再形成共識嗎？

現在這兩位地方諸侯自以為是的取巧做法，為未來基隆捷運的多舛命運再度留下伏筆，尤其現在中央政府與立法院間的衝突、爭議不斷，地方政府再度用這種非理性的方式處理，最後倒楣的還是基隆市民。

（作者為律師、民進黨基隆市議員）

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