自由開講》黃金計畫不是桌協的遮羞布

◎ 小稼



近日因桌球選手葉伊恬報名賽事問題，看到桌協搬出黃金計畫當擋箭牌，還以七大理由為自己護航，真是讓人啼笑皆非。

桌球女將葉伊恬。（取自WTT官網）

黃金計畫選手規約同意書第一條開宗明義，便載明本計畫係「以取得奧運參賽資格為階段性目標，於奧運會中奪牌為最終目標」，莊智淵並沒有不讓葉伊恬代表國家參賽，而是希望他跳級直接打成人賽，整件事看下來，說穿了就是桌協希望有實力的選手打難度較低的亞青，這樣比較容易拿牌，讓協會有交代、KPI好看，而不是希望選手挑戰難度較高的大滿貫，磨鍊球技提高取得奧運參賽資格甚至奪牌的機會。

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當然，規約第七條是有規定黃金計畫選手必須參加亞奧運及資格賽的選拔及代表參賽，但同條但書也載明經協會同意者不在此限，所以，同樣的問題，既然黃金計畫是以培養選手取得奧運參賽資格甚至奪牌，為什麼有實力的選手要挑戰更高難度的比賽，桌協要叫人家打難度較低的亞青呢？

只能說老害可怕，掌權的老害更不是普通可怕，跟十年前中華棒協與體育署的前身體委會說現在的選手都不注重為國爭光了、要求職棒選手在季中去左營集訓，因為這樣比打職棒例行賽更可以維持球感，真的有87%像。

結果桌協嗆完之後馬上髮夾彎縮了，大家可以回家啦！

（作者為國立體大碩士、法務人員）

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