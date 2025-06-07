自由開講》佈局全球 台灣走對的路

◎ 邊緣人的焦點說法

蔡英文前總統日前完成了她的訪歐行程，為宣揚台灣得之不易的民主、自由、人權及國際地位，繼續努力地奔波發聲。對於提升台灣的國際能見度而言，是一趟成果豐碩的旅程，更是一個卸任元首為國家的現在與未來繼續貢獻心力的良好典範。

蔡英文前總統受邀參訪英國國會及向友台國會議員發表演說。（蔡英文辦公室提供）

筆者於2009及2010年間曾於歐洲學習及生活，於旅歐期間不時發生在對國際同學或友人介紹自己來自台灣時，可以看見對方不是不甚瞭解台灣是哪裡的神情，就是把台灣與泰國相混淆的情況。

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而筆者於2024年進行的一趟家族歐洲旅遊，某日在匈牙利搭乘的租車服務中，在與看起來頂多三十出頭的年輕司機的交流中，談到自己來自台灣並說明並非中國時，對方正經、簡單的回答：我知道台灣，你們是獨立的。對於這樣堅定的回答，身為台灣公民的筆者，驚喜又驚訝。因為在國際舞台上，台灣除了存在感與能見度外，已經呈現出了國格的樣貌。

回顧過往十幾年的時間，尤其是在蔡英文前總統領導下的八年期間，台灣走的路對於台灣國際地位的顯著提升，確實已經有了過於以往、非常不同的成績。同此時間，台灣的國際空間，卻面對著中國無所不用其極的打壓、貶低，以及邊緣化。

應該知道的是，匈牙利是2015年第一個與北京簽署「一帶一路」合作協議的歐洲國家，被冠以歐洲「特洛伊木馬」的稱謂。而以筆者於匈牙利與其人民在2024年的真實生活互動，作為審視中國對外策略的成效來看，或許已可見微知著：中國的一帶一路，在其與各合作國家間經貿交流的經濟利益下所呈現的資產負債表，或許可以取得平衡，但如站在其政策背後欲達成的政治企圖與野心的角度上進行損益表的清算時，或許是損大於益的結果。

在面對台灣問題上，中共需要處理的挑戰，除了有韌性十足的台灣人民主體意識外，其實還有國際人民的觀感。試問，像筆者在匈牙利遇到的認為台灣是獨立國家的國際公民會有多少人？

中國《央視》主播胡蝶播報國台辦回應賴清德談話時，口誤將「祖國」說成「兩國」。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）



再從近來央視主播的台灣與中國是兩國的口誤事件來看，到底是不小心的口誤？抑或是事實描述？或是內心世界的坦露？國台辦在標註台獨人士時，可能要先對自己國家主權所能及之人進行審視。

所以說，中共的一帶一路，冀欲一石數鳥，對於台灣而言，卻成為了可以攻錯的礎石。

現在與未來，筆者可見在賴清德總統「立足台灣、佈局全球、加強美國、行銷全世界」的新策略下，台灣在國際舞台上，終將成為如同一顆在汪洋大海中所淬鍊出最璀璨的美麗珍珠。

（作者為前執業律師）

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