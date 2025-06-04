名家分享~林承彥》上櫃公司低薪前五皆是餐飲業

目前台灣的餐飲業還是非常缺人。如果你是剛入行的新鮮人，真的不需要屈就低薪。只要你有熱忱、有心提升自己，我是覺得，就不該接受低於四萬的待遇。

◎ 林承彥

證交所公告 2024 年上櫃公司員工薪資倒數 20 名，結果不出所料，低薪榜前五名全是餐飲業：

第五名：王座（杏子豬排、段純貞、橋村炸雞）——年薪39 萬

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第四名：豆府（涓豆腐、飛機河粉）——年薪37.3萬

第三名：瓦城（瓦城泰式、1010 湘、大心）——年薪37.3萬

第二名：亞洲藏壽司（藏壽司）——年薪31.7萬

第一名：安心（摩斯漢堡）——年薪僅28.3萬

證交所公告2024年上櫃公司員工薪資，低薪榜前五名全是餐飲業，以摩斯漢堡為主要品牌的安心食品，平均年薪僅28.3萬元。（資料照）

這數字乍看之下非常聳動，像摩斯平均月薪換算下來才 23,000 元，遠低於法定基本薪資 28,000 元。這是否代表統計時將工讀生與計時人員也納入了平均？餐飲業是高度依賴 PT 的產業，若真的是這樣的算法，恐怕讓數據失真。

但無論如何，餐飲業起薪偏低是不爭的事實。

我來台北的第一份工作就是在傳統餐飲業。那時月薪 32,000，月休 6 天，真的過得蠻辛苦的。

我自己就是學餐飲出身，畢業後也在這行待了很多年。很多人會訕笑：「餐飲門檻低、人人都能做，當然薪水起不來。」 我不否認這說法有一點道理，但更大的問題在於：大家忽略了這行需要的專業與韌性。

餐飲這一行，其實需要很多綜合能力：

★ 對食物的熱情與匠人精神

★ 與人互動的服務態度

★ 對原物料與成本的管控

★ 危機處理與臨場調度的反應力

這些都是長時間累積與淬煉的成果。

如果你是真的熱愛餐飲業——喜歡烹飪、喜歡與人接觸，那你可以思考如何把這份熱情轉化為更有層次與價值的技能組合。

像我後來就轉往做美食旅遊記者，也經營與飲食相關的自媒體。雖然還是在研究吃的，但收入方式變得更有彈性，也創造了不少額外的可能（跟收益）。

目前台灣的餐飲業還是非常缺人。如果你是剛入行的新鮮人，真的不需要屈就低薪。只要你有熱忱、有心提升自己，我是覺得，就不該接受低於四萬的待遇。

★ 四萬，是最基本的尊重與報酬。

而且現在的餐飲環境，應該是有好一點了：

多半有員工餐，也不太會遇到「兩頭班」這種超級折磨人的排法（有的話要有津貼），假日休假安排也較有制度。

如果你還在面對凹工時、扣假、兩頭班這種過時又血汗的條件，千萬別妥協，直接換跑道就對了。

（作者為自由撰稿人）

本文經授權轉載自林承彥臉書

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