自由開講》餐飲業為何找不到人之三／餐飲業未來五年需要調整的五個⽅向

◎ ⿈建樺

台灣勞動⼒快速⽼化，餐飲業正⾯臨「請不到⼈、留不住⼈」的困境。如果我們持續靠舊有的經營模式，勢必會被現實淘汰。以下是我在⿈燜雞家族餐飲現場的觀察與思考，提出五個我認為未來五年內可逐步調整的⽅向。

⼀、導⼊ SOP 流程，降低技術⾨檻。

傳統餐飲重視⽼師傅經驗與⼿感的傳承，但這套制度對新進員⼯並不友善。當⼯作內容無法標準化，新⼈就無法快速上⼿，也無法維持穩定品質。反之，若有明確SOP流程、步驟、標準，連⼀位沒有餐飲經驗的年輕⼈就如同我本⼈，也能在短時間內勝任，這才是能規模化經營的第⼀步。

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傳統餐飲重視⽼師傅經驗與⼿感的傳承，但當⼯作內容無法標準化，新⼈就無法快速上⼿，也無法維持穩定品質。示意圖，圖中人物與本文無關。（歐新社）

⼆、給⼯作附加意義，讓年輕⼈有參與感及創造價值。

現在的年輕⼈，不只為薪⽔⼯作，也期待成⻑與成就。如果⼀份餐飲⼯作，能讓他學習經營、分析數據、參與社群或內容創作，那這不再只是端盤⼦的職位，⽽是他職涯養分的⼀部分。

三、擁抱新科技與⼯具，減少不必要的⼈⼒耗損。

從QR Code掃碼點餐、雲端排班，到⾃動出單、電⼦⽀付，這些看似微⼩的改變，卻能⼤幅減少現場壓⼒，提升顧客體驗。我曾親⾝經歷從傳統⼈⼯點餐轉為電⼦系統的改變，效率與正確率明顯⼤幅的提升。

餐飲業若能善用新科技與⼯具，可減少不必要的⼈⼒耗損。圖為QR Code點餐，圖中人物與本文無關。（資料照）

四、打造共創型制度，給想拚的年輕⼈舞台。

若員⼯永遠只能當打⼯仔，當然缺乏熱情。反之，若這間店能讓年輕⼈有合理的升遷空間、獎⾦分潤、甚⾄參與開店，他會⽤⾃⼰的⽅式經營，因為那也變成了「他的⼀間店」。共創，⽽⾮雇⽤，才是未來的⼈才合作模式。

五、設計銀髮友善流程，擴⼤潛在⼈⼒來源。

餐飲不⼀定只能靠年輕⼈。若能將⼯作流程拆解成單⼀任務（如收盤、備料、清潔），就能吸引熟齡⼯作者參與。根據媒體報導，有些餐飲品牌已經推動「銀髮計畫」，針對50歲以上族群設計簡單好上⼿的單項任務，既解決⼈⼒問題，也延伸了社會參與⼒。

未來五年，餐飲業的變化不再只是菜單和裝潢，⽽是「⼈」的變化，我們不能再單靠熱⾎撐店，更不能期望⼈⾃動留下來。需要做的是：打造⼀個值得留下的⿈燜雞餐飲集團。

（作者為餐飲業者）

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