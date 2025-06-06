晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》餐飲業為何找不到人之三／餐飲業未來五年需要調整的五個⽅向

2025/06/06 10:30

◎ ⿈建樺

台灣勞動⼒快速⽼化，餐飲業正⾯臨「請不到⼈、留不住⼈」的困境。如果我們持續靠舊有的經營模式，勢必會被現實淘汰。以下是我在⿈燜雞家族餐飲現場的觀察與思考，提出五個我認為未來五年內可逐步調整的⽅向。

⼀、導⼊ SOP 流程，降低技術⾨檻

傳統餐飲重視⽼師傅經驗與⼿感的傳承，但這套制度對新進員⼯並不友善。當⼯作內容無法標準化，新⼈就無法快速上⼿，也無法維持穩定品質。反之，若有明確SOP流程、步驟、標準，連⼀位沒有餐飲經驗的年輕⼈就如同我本⼈，也能在短時間內勝任，這才是能規模化經營的第⼀步。

傳統餐飲重視⽼師傅經驗與⼿感的傳承，但當⼯作內容無法標準化，新⼈就無法快速上⼿，也無法維持穩定品質。示意圖，圖中人物與本文無關。（歐新社）傳統餐飲重視⽼師傅經驗與⼿感的傳承，但當⼯作內容無法標準化，新⼈就無法快速上⼿，也無法維持穩定品質。示意圖，圖中人物與本文無關。（歐新社）

⼆、給⼯作附加意義，讓年輕⼈有參與感及創造價值

現在的年輕⼈，不只為薪⽔⼯作，也期待成⻑與成就。如果⼀份餐飲⼯作，能讓他學習經營、分析數據、參與社群或內容創作，那這不再只是端盤⼦的職位，⽽是他職涯養分的⼀部分。

三、擁抱新科技與⼯具，減少不必要的⼈⼒耗損

從QR Code掃碼點餐、雲端排班，到⾃動出單、電⼦⽀付，這些看似微⼩的改變，卻能⼤幅減少現場壓⼒，提升顧客體驗。我曾親⾝經歷從傳統⼈⼯點餐轉為電⼦系統的改變，效率與正確率明顯⼤幅的提升。

餐飲業若能善用新科技與⼯具，可減少不必要的⼈⼒耗損。圖為QR Code點餐，圖中人物與本文無關。（資料照）餐飲業若能善用新科技與⼯具，可減少不必要的⼈⼒耗損。圖為QR Code點餐，圖中人物與本文無關。（資料照）

四、打造共創型制度，給想拚的年輕⼈舞台

若員⼯永遠只能當打⼯仔，當然缺乏熱情。反之，若這間店能讓年輕⼈有合理的升遷空間、獎⾦分潤、甚⾄參與開店，他會⽤⾃⼰的⽅式經營，因為那也變成了「他的⼀間店」。共創，⽽⾮雇⽤，才是未來的⼈才合作模式。

五、設計銀髮友善流程，擴⼤潛在⼈⼒來源

餐飲不⼀定只能靠年輕⼈。若能將⼯作流程拆解成單⼀任務（如收盤、備料、清潔），就能吸引熟齡⼯作者參與。根據媒體報導，有些餐飲品牌已經推動「銀髮計畫」，針對50歲以上族群設計簡單好上⼿的單項任務，既解決⼈⼒問題，也延伸了社會參與⼒。

未來五年，餐飲業的變化不再只是菜單和裝潢，⽽是「⼈」的變化，我們不能再單靠熱⾎撐店，更不能期望⼈⾃動留下來。需要做的是：打造⼀個值得留下的⿈燜雞餐飲集團。

（作者為餐飲業者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書