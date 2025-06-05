自由開講》新冠疫情再起 趁早備妥家用常備藥與防疫物資

◎ 中華民國藥師公會全國聯合會

居家五大防疫物資 不慌亂、不恐慌 一同穩健應對疫情變化

近期國內COVID-19疫情再度出現升溫跡象，根據疾管署公布數據，近兩週社區新增通報病例明顯增加。疫情預估將於6月底7月初達到高峰，單週新冠就診人次可能上看5.5至6.5萬人次，藥師公會全國聯合會特別呼籲民眾提高警覺，趁早備妥家用常備藥品與基本防疫物資，才能在第一時間掌握健康、守護家庭，另外建議，應自主儲備以下基本防疫物資，適量備用、切勿囤積：

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1.新冠家用快篩試劑（COVID-19抗原）

疫情升溫期間，建議家中應至少備有快篩試劑，以便在出現咳嗽、喉嚨痛、發燒等疑似症狀時能即時檢測，及早隔離與就醫，請務必選購經食藥署核准之合格產品，避免購買來源不明商品。特別提醒，若家中有年長者、慢性病患或免疫力低下等重症高風險族群，更應備妥足量快篩試劑，以利第一時間掌握感染風險，及早防範重症發生。

新冠疫情升溫，藥師公會全聯會呼籲民眾備妥快篩試劑等居家五大防疫物資。示意圖。（資料照）

2.醫用口罩

雖然現行政策未強制戴口罩，但進出醫療院所、搭乘大眾運輸或人潮密集場域時仍應佩戴，保護自己也保護他人，尤其針對長者、孕婦、免疫低下者更應落實。

3.酒精與乾洗手液

維持手部清潔仍是預防病毒接觸傳播的關鍵，建議使用70%至75%濃度之酒精產品，避免使用香精成分過高之產品以免刺激皮膚或影響效果。

4.家用常備藥品

重症風險族群才會使用抗病毒藥物，一般民眾感染後大多僅需症狀緩解藥品。因此建議民眾可事先準備以下常用的症狀緩解藥品備用，無須囤積過量：包括退燒止痛藥（如乙醯胺酚、布洛芬）、止咳化痰藥、腸胃不適用藥（如整腸藥、胃藥）及電解質補充液等。此外，慢性病患者也應留意手邊處方藥的用量是否充足，並可利用社區藥局領藥服務，降低就醫感染風險。

5.體溫計與血氧機

特別建議高風險族群備妥血氧機，監測是否有缺氧等重症警訊，若出現血氧持續低於94%、高燒不退等症狀，應盡速就醫。

藥師站前線 協助民眾用藥與防疫規劃

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示：「疫情雖進入與病毒共存的階段，但新興變異株仍可能對高齡、慢性病患與免疫低下族群造成威脅。民眾應提高防疫意識，並善用社區藥局專業資源，有任何用藥或物資準備的疑問，都可諮詢藥師。」減少錯誤使用止痛藥、重複用藥、混合中西藥等問題，都可能影響健康。

藥師公會全聯會理事長黃金舜呼籲民眾提高防疫意識，善用社區藥局專業資源，有任何用藥或物資準備的疑問，都可諮詢藥師。（資料照）

藥師公會也呼籲政府持續穩定快篩與藥品供應，並鼓勵民眾善用健保快易通APP查詢鄰近社區藥局庫存資訊，避免重複囤貨或購買來路不明的產品。

全民健康安全，需要你我共同守護。藥師與您並肩防疫，提供正確資訊與專業建議，讓每一個家庭都能安心度過疫情挑戰。

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