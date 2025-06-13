關於胎兒是不是人，實務與學說各有見解，有採分娩開始說的，主張懷胎婦女只要開始陣痛，在法律上就可以認定是分娩程序的開始，這時候胎兒就算是人。另外有採一部露出說的，此說是以胎兒身體一部分露出母體，這時候就是出生，也是獨立的人。

◎ 法操司想傳媒

示意圖。（資料照）

法律上關於胎兒的討論相當多元，有見解認為自受精那刻胎兒就有生命，有的則認為胎兒要從母體裡分離，才算獨立的人。近期發生一起悲劇更引發討論，台中一名張姓男子去年在台74線道路飆車，開著奧迪進口車以時速168公里的在快速道路飆車，追撞黃女夫妻，讓她腹中已經34周的胎兒保不住，當時黃女律師主張以過失致死偵辦，但寶寶未出生，依法不屬自然人等同「物品」，最後檢方僅依導致夫妻受傷的過失傷害起訴，近日地院輕判六月。在法律上未出生的胎兒等同「物品」，無疑又讓這個媽媽痛失孩子後又在審理中備受打擊。



刑法上的胎兒是人嗎？



關於胎兒是不是人，實務與學說各有見解，有採分娩開始說的，主張懷胎婦女只要開始陣痛，在法律上就可以認定是分娩程序的開始，這時候胎兒就算是人。另外有採一部露出說的，此說是以胎兒身體一部分露出母體，這時候就是出生，也是獨立的人。



也有採全部露出說，是以胎兒身體全部露出母體時，才算出生。不過我國通說與實務見解都採獨立呼吸說，指的是胎兒在母體外可以藉著自己的肺部開始獨立呼吸，使為出生。



本件檢察官以「過失致死」起訴被告，然而腹中胎兒因未成熟，若此時將胎兒移出母體，通常無法獨立呼吸，不成為法律上「殺人罪」（因為還不能算人，故不能成立「致死」）。只能因為「流產」造成身體上的傷害，成立過失傷害罪。



這種說法雖然很難接受，但受害者家屬或許可以考慮轉向民事求償。



民法上的胎兒定義



至於胎兒在民法上的定義，規定在第6條：「人之權利能力，始於出生，終於死亡。」及第7條：「胎兒以將來非死產者為限，關於其個人利益之保護，視為既已出生。」



民法第6條規定，胎兒因為還沒出生，因此不能算是「人」，無法享受民法上的權利，但第7條同時也給予胎兒權利上的保障，只要胎兒不是死產就可以「溯及」讓胎兒取得權利能力，像是可以請求損害賠償或是成為遺產繼承人（民法第1166條等）。



新聞案件中，胎兒確實在目前刑法實務的定義上不會被承認是人，不過在民事上則還是可以替其請求損害賠償。除了依照民法第184條、第192條及第194條，父母可否請求行為人負擔胎兒以後長大要給爸媽的扶養費？

臺灣臺中地方法院 110 年度醫字第 31 號民事判決採肯定見解認為，若胎兒死亡，行為人也要賠償孩子長大後將來對爸媽的扶養費。

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不過法操認為，如果行為人沒辦法主張因為胎兒死亡而減少父母對子女養育的費用，那反過來肯定父母得主張扶養費似乎不太公平。另外，法操在此也要提醒用路人，近期車禍案件頻傳，開車、過馬路都要注意路況，避免憾事再度發生。

本文經授權轉載自【法操】飆速害34周胎兒送命！肇事男判6月免關，胎兒是人還是物？

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