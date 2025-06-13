晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

法操》飆速害34周胎兒送命！肇事男判6月免關，胎兒是人還是物？

關於胎兒是不是人，實務與學說各有見解，有採分娩開始說的，主張懷胎婦女只要開始陣痛，在法律上就可以認定是分娩程序的開始，這時候胎兒就算是人。另外有採一部露出說的，此說是以胎兒身體一部分露出母體，這時候就是出生，也是獨立的人。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/06/13 09:30

◎ 法操司想傳媒

示意圖。（資料照）示意圖。（資料照）

法律上關於胎兒的討論相當多元，有見解認為自受精那刻胎兒就有生命，有的則認為胎兒要從母體裡分離，才算獨立的人。近期發生一起悲劇更引發討論，台中一名張姓男子去年在台74線道路飆車，開著奧迪進口車以時速168公里的在快速道路飆車，追撞黃女夫妻，讓她腹中已經34周的胎兒保不住，當時黃女律師主張以過失致死偵辦，但寶寶未出生，依法不屬自然人等同「物品」，最後檢方僅依導致夫妻受傷的過失傷害起訴，近日地院輕判六月。在法律上未出生的胎兒等同「物品」，無疑又讓這個媽媽痛失孩子後又在審理中備受打擊。

刑法上的胎兒是人嗎？

關於胎兒是不是人，實務與學說各有見解，有採分娩開始說的，主張懷胎婦女只要開始陣痛，在法律上就可以認定是分娩程序的開始，這時候胎兒就算是人。另外有採一部露出說的，此說是以胎兒身體一部分露出母體，這時候就是出生，也是獨立的人。

也有採全部露出說，是以胎兒身體全部露出母體時，才算出生。不過我國通說與實務見解都採獨立呼吸說，指的是胎兒在母體外可以藉著自己的肺部開始獨立呼吸，使為出生。

本件檢察官以「過失致死」起訴被告，然而腹中胎兒因未成熟，若此時將胎兒移出母體，通常無法獨立呼吸，不成為法律上「殺人罪」（因為還不能算人，故不能成立「致死」）。只能因為「流產」造成身體上的傷害，成立過失傷害罪。

這種說法雖然很難接受，但受害者家屬或許可以考慮轉向民事求償。

民法上的胎兒定義

至於胎兒在民法上的定義，規定在第6條：「人之權利能力，始於出生，終於死亡。」及第7條：「胎兒以將來非死產者為限，關於其個人利益之保護，視為既已出生。」

民法第6條規定，胎兒因為還沒出生，因此不能算是「人」，無法享受民法上的權利，但第7條同時也給予胎兒權利上的保障，只要胎兒不是死產就可以「溯及」讓胎兒取得權利能力，像是可以請求損害賠償或是成為遺產繼承人（民法第1166條等）。

新聞案件中，胎兒確實在目前刑法實務的定義上不會被承認是人，不過在民事上則還是可以替其請求損害賠償。除了依照民法第184條、第192條及第194條，父母可否請求行為人負擔胎兒以後長大要給爸媽的扶養費？

臺灣臺中地方法院 110 年度醫字第 31 號民事判決採肯定見解認為，若胎兒死亡，行為人也要賠償孩子長大後將來對爸媽的扶養費。

不過法操認為，如果行為人沒辦法主張因為胎兒死亡而減少父母對子女養育的費用，那反過來肯定父母得主張扶養費似乎不太公平。另外，法操在此也要提醒用路人，近期車禍案件頻傳，開車、過馬路都要注意路況，避免憾事再度發生。

本文經授權轉載自【法操】飆速害34周胎兒送命！肇事男判6月免關，胎兒是人還是物？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書