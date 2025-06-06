近期有則新聞報導指出，新北市陳姓男子前往友人車禍現場關切，竟與新北市蘆洲分局林姓警員起爭執，並以右肩頂撞林員，遭以妨害公務現行犯壓制逮捕，但陳主張林員使用警力不當，造成他骨折受傷，求償三百十五萬元，一審判決林員須賠償四十二萬多元，兩造均不服上訴；高等法院認為，陳刻意頂撞林員，藉以阻擋林員執行警察職務而遭逮捕，陳因拒不配合掙扎抵抗受傷，林員無賠償責任，逆轉改判免賠。可上訴。

◎ 法操司想傳媒

警察示意圖，人物與本文無關。（資料照）

近期有則新聞報導指出，新北市陳姓男子前往友人車禍現場關切，竟與新北市蘆洲分局林姓警員起爭執，並以右肩頂撞林員，遭以妨害公務現行犯壓制逮捕，但陳主張林員使用警力不當，造成他骨折受傷，求償三百十五萬元，一審判決林員須賠償四十二萬多元，兩造均不服上訴；高等法院認為，陳刻意頂撞林員，藉以阻擋林員執行警察職務而遭逮捕，陳因拒不配合掙扎抵抗受傷，林員無賠償責任，逆轉改判免賠。可上訴。



民法186條先於第184條



二審判免賠的關鍵在於，林員在處理交通事故逮捕陳男過程中，基於執行警察職務行使公權力致陳男受傷，適用民法第186條就公務員執行職務的侵權責任的特別規定，並無依照同法第184條規定的賠償責任。根據民法第186條就公務員執行職務之侵權責任，已經有特別規定，不能先依照民法第184條關於一般侵權行為的規定。



民法第184條第一項規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」



民法第186條規定：「公務員因故意違背對於第三人應執行之職務，致第三人受損害者，負賠償責任。其因過失者，以被害人不能依他項方法受賠償時為限，負其責任。」



本案員警應無過失



高院指出，依勘驗當時員警密錄器錄影檔案，陳男在林員欲對車禍當事人告知權利事項而執行警察職權時，刻意以右肩、右胸等處頂撞林，確有阻擋林執行警察職務情事，林以現行犯逮捕陳時，陳拒不配合掙扎、抵抗，林為求順利逮捕陳，才有拉住陳的手及對其肩膀施力的強制作為，並無故意或重大過失傷害陳的行為。



國賠法應該優先於民法



因為公務員因過失違背對於第三人應執行之職務，導致第三人受損害，被害人可以依照國家賠償法之規定向國家請求賠償者，按照民法第186條第1項後段規定，公務員不負賠償責任。是被害人怠於向國家請求賠償損害，自不得請求有過失之公務員賠償。因此，法院認為，陳男應該按照國賠法規定請求賠償，而不能直接依照民法規定主張侵權行為。



法操也提醒您，若遇到類似案件應該先詢問律師，侵權行為與國賠都是相當複雜的案件，有律師的專業協助才能避免求償無門的窘境發生。

本文經授權轉載自【法操】撞警遭壓制骨折一審判警賠42萬，為何二審判免賠？

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