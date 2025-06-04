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自由開講》六四天安門事件──中國極權的血證，台灣民主的警鐘

2025/06/04 09:30

◎ 吳恩

1989年6月4日，槍聲響徹北京天安門廣場，鮮血染紅了原本屬於人民的土地。數以千計的學生與市民，原本只是爭取民主、反貪腐、呼喚改革，卻遭到中國政府以軍隊與坦克無情鎮壓。這場歷史上的重大人權災難，被稱為「六四天安門事件」，更被視為中國極權體制的真實面貌與道德破產的標誌。

中國政府不但在當晚發動血腥鎮壓，屠殺手無寸鐵的民眾，事後更進行全面封鎖與歷史清洗。在中國境內，「六四」成為一個禁語，相關資料從教科書、媒體、網路被徹底抹除。對於死難者的追悼被打壓，倖存者與家屬長期遭受監控與迫害。中共以國家機器扭曲歷史、封殺真相，這不只是對死者的不敬，更是對整個民族記憶的謀殺。

六四天安門事件過後三十多年，中國不僅未曾為此道歉，反而以更強硬的威權姿態對內壓制、對外擴張。圖為1989年6月4日大屠殺後，共軍部隊看守北京交通要道。（法新社檔案照）六四天安門事件過後三十多年，中國不僅未曾為此道歉，反而以更強硬的威權姿態對內壓制、對外擴張。圖為1989年6月4日大屠殺後，共軍部隊看守北京交通要道。（法新社檔案照）

而在此事件過後三十多年，中國不僅未曾為此道歉，反而以更強硬的威權姿態對內壓制、對外擴張。新疆集中營、香港國安法、對台威嚇與文攻武嚇，皆可視為六四精神的延伸——任何挑戰政權者，都會被視為敵人、遭受清算。這不是偶發事件，而是極權體制本質的體現。

作為一個民主自由的社會，台灣不應也不能忘記六四。雖然我們身處海峽彼岸，但我們的民主制度來之不易，正是因為曾經經歷過類似的戒嚴與白色恐怖，我們更應該體認到：自由不是理所當然，民主必須不斷守護。

六四是歷史的傷痕，但更應是民主的警鐘。每年到了六月四日，台灣社會不應只是「紀念」或「聲援」，而應進一步思考，我們是否還保有那份對自由的珍惜？我們是否能在中國的壓力下堅守價值？我們是否能夠教育下一代，去認識真相、捍衛人權？

不忘六四，不只是為了中國人民的冤屈與正義，更是為了台灣自身的未來。

（作者為公務員）

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