晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》六四血痕未乾 中共依舊用暴力與謊言維穩政權

2025/06/03 20:00

◎ 張亞柔

1989年春天，北京天安門廣場成為中國人民追求自由與改革的象徵。數以萬計的中國大學生、市民與知識分子走上街頭，呼籲政治改革、新聞自由、反貪腐與民主化，他們的行動起源於悼念前中共總書記胡耀邦的逝世，卻迅速演變為全國性的民主運動，展現出中國社會各階層對改革的渴望。然而，中共當局並未回應這場和平示威的訴求，反而選擇動用武力鎮壓。1989年6月3日至4日，解放軍坦克與步兵進入天安門廣場，對手無寸鐵的群眾展開血腥清場，數百至數千人死於槍火與壓迫。事件至今仍被中共刻意掩蓋，受害者名單無從查證，言論與紀念活動一律封禁，形成現代中國最黑暗的政治禁區之一。

1989年北京天安門廣場聚集了數以萬計的學生、工人和一般市民，孰料最後結局卻是中共下令軍隊向手無寸鐵的人民大屠殺。（法新社檔案照）1989年北京天安門廣場聚集了數以萬計的學生、工人和一般市民，孰料最後結局卻是中共下令軍隊向手無寸鐵的人民大屠殺。（法新社檔案照）

在六四事件之後的幾十年間，中共加強了對社會的全面控制，從網路審查、媒體打壓，到對異議人士的迫害，形成無所不在的極權監控體系。尤其在習近平上台之後，個人崇拜與獨裁風氣日益嚴重，整個政權逐漸走向法西斯化。2025年，華南理工大學教授林影與韓雙艷挺身而出，發表實名公開信〈星星之火，可以燎原〉，痛批習近平政權壓制思想自由、操弄民族主義、製造恐懼統治，指責中共體制無法自我改革，只會犧牲人民以維護權貴利益。

近年來，中國各地反抗聲浪不斷湧現，2022年爆發的「白紙運動」，是年輕一代對極端封控政策的回應，人民手持空白紙張上街，象徵言論空間被掐死，只能以沉默表達抗議。類似的還有鐵鍊女事件、富士康工人抗議、成都地鐵性騷擾案等，每一次群體行動背後，都是中國人民對極權體制的不滿，累積已久的怒火爆發，然而，中共卻用更嚴苛的監控、審查與打壓來應對，但這些聲音仍透過社交媒體、國際關注與地下網絡不斷傳播。

2022年爆發的「白紙運動」，是年輕一代對極端封控政策的回應，人民手持空白紙張上街，象徵言論空間被掐死，只能以沉默表達抗議。（美聯社檔案照）2022年爆發的「白紙運動」，是年輕一代對極端封控政策的回應，人民手持空白紙張上街，象徵言論空間被掐死，只能以沉默表達抗議。（美聯社檔案照）

中共對異己的打壓，由異議人士常被以「煽動顛覆國家政權」、「尋釁滋事」等模糊罪名判刑可見一斑。學者因言論被撤職，律師因辯護被失蹤，學生因悼念六四而遭開除。在思想與話語權都被壟斷的社會裡，人民被迫學會自我審查，學術與文化逐步萎縮，只剩服從與沉默。

中國當前面臨的不僅是政治高壓，更是治理失能的全面崩壞。青年失業率居高不下，地方債務瀕臨崩潰，房市泡沫破裂，人民生活壓力日增。防疫政策朝令夕改、信息不透明、對外關係惡化，更讓國際社會對中國政權失去信心。中共雖極力塑造「東升西降」的論述，實際卻是陷入前所未有的孤立與信任危機。

六四天安門事件是一場未曾結束的歷史鬥爭，它提醒世人極權政體為了維持權力，願意不惜代價屠殺人民。而如今中國社會中漸起的反抗聲浪、體制內知識分子的勇敢發聲，正象徵著良知與自由的火種尚未熄滅。當人們開始質疑這個政權的正當性，當國際社會看清中國的腐敗與無能，中共所依賴的統治基礎正逐步動搖。歷史證明，恐懼或許能壓制真相一時，但壓不住人民追求自由的決心。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書