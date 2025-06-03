自由開講》六四血痕未乾 中共依舊用暴力與謊言維穩政權

◎ 張亞柔

1989年春天，北京天安門廣場成為中國人民追求自由與改革的象徵。數以萬計的中國大學生、市民與知識分子走上街頭，呼籲政治改革、新聞自由、反貪腐與民主化，他們的行動起源於悼念前中共總書記胡耀邦的逝世，卻迅速演變為全國性的民主運動，展現出中國社會各階層對改革的渴望。然而，中共當局並未回應這場和平示威的訴求，反而選擇動用武力鎮壓。1989年6月3日至4日，解放軍坦克與步兵進入天安門廣場，對手無寸鐵的群眾展開血腥清場，數百至數千人死於槍火與壓迫。事件至今仍被中共刻意掩蓋，受害者名單無從查證，言論與紀念活動一律封禁，形成現代中國最黑暗的政治禁區之一。

1989年北京天安門廣場聚集了數以萬計的學生、工人和一般市民，孰料最後結局卻是中共下令軍隊向手無寸鐵的人民大屠殺。（法新社檔案照）

在六四事件之後的幾十年間，中共加強了對社會的全面控制，從網路審查、媒體打壓，到對異議人士的迫害，形成無所不在的極權監控體系。尤其在習近平上台之後，個人崇拜與獨裁風氣日益嚴重，整個政權逐漸走向法西斯化。2025年，華南理工大學教授林影與韓雙艷挺身而出，發表實名公開信〈星星之火，可以燎原〉，痛批習近平政權壓制思想自由、操弄民族主義、製造恐懼統治，指責中共體制無法自我改革，只會犧牲人民以維護權貴利益。

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近年來，中國各地反抗聲浪不斷湧現，2022年爆發的「白紙運動」，是年輕一代對極端封控政策的回應，人民手持空白紙張上街，象徵言論空間被掐死，只能以沉默表達抗議。類似的還有鐵鍊女事件、富士康工人抗議、成都地鐵性騷擾案等，每一次群體行動背後，都是中國人民對極權體制的不滿，累積已久的怒火爆發，然而，中共卻用更嚴苛的監控、審查與打壓來應對，但這些聲音仍透過社交媒體、國際關注與地下網絡不斷傳播。

2022年爆發的「白紙運動」，是年輕一代對極端封控政策的回應，人民手持空白紙張上街，象徵言論空間被掐死，只能以沉默表達抗議。（美聯社檔案照）

中共對異己的打壓，由異議人士常被以「煽動顛覆國家政權」、「尋釁滋事」等模糊罪名判刑可見一斑。學者因言論被撤職，律師因辯護被失蹤，學生因悼念六四而遭開除。在思想與話語權都被壟斷的社會裡，人民被迫學會自我審查，學術與文化逐步萎縮，只剩服從與沉默。

中國當前面臨的不僅是政治高壓，更是治理失能的全面崩壞。青年失業率居高不下，地方債務瀕臨崩潰，房市泡沫破裂，人民生活壓力日增。防疫政策朝令夕改、信息不透明、對外關係惡化，更讓國際社會對中國政權失去信心。中共雖極力塑造「東升西降」的論述，實際卻是陷入前所未有的孤立與信任危機。

六四天安門事件是一場未曾結束的歷史鬥爭，它提醒世人極權政體為了維持權力，願意不惜代價屠殺人民。而如今中國社會中漸起的反抗聲浪、體制內知識分子的勇敢發聲，正象徵著良知與自由的火種尚未熄滅。當人們開始質疑這個政權的正當性，當國際社會看清中國的腐敗與無能，中共所依賴的統治基礎正逐步動搖。歷史證明，恐懼或許能壓制真相一時，但壓不住人民追求自由的決心。

（作者為自由業）

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