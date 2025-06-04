自由開講》世壯運給台灣及未來運動部發展的啟示

◎ 許立宏

隨著世壯運的閉幕，台灣也因第一次的主辦，讓所有國內外約兩萬五千多位一百多國不同年齢層的選手第一次在雙北來同場競技。這也是台灣人第一次看到這麼多的國內外高齡選手所展現的韌性與永不放棄的精神。不論是噴射機阿嬤，蒙古爺爺、昆凌爺爺、海陸雙棲唐奶奶或甚至高齡104歲的林友茂爺爺及105歲泰國薩旺阿公的參與，都在在顯示運動競賽參與可以不分老少及性別，且打破以往國內媒體只重視報導頂尖年輕選手參加國際如亞奧運比賽是否可奪牌的競技精神，並徹底重新形塑我們對「運動英雄」的概念。

世壯運讓國人見識到國內外高齡選手展現的韌性與永不放棄的精神，圖為五項全能的昆凌爺爺。（資料照）

筆者也報名了游泳，水球與開放水域競賽。整個參與過程中不斷有機會與各國參賽者互動。其中印象深刻之處便是：除了對台灣人的熱心友誼都讚不絕口外，這些中高齡選手平常都有運動的習慣，且他們大多有加入當地的社團運動俱樂部。這也不禁讓筆者想到年初在新北三重高中所辦的夢想盃全國分齡游泳比賽。當時參加的小朋友非常多，筆者國外好友就好奇問起現場有那麼多游泳小選手，為何這麼多年來卻只培養出一位奧運A級的王冠閎選手？

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經過一番思考，我們一致認為這是因為台灣的運動文化尚未建立起來，尤其是屬於各地的草根型運動俱樂部尚未全面扎根。我們或許有許多學校泳隊，但由於升學主義及父母的價值觀與社會氛圍，我們的小孩大多高中畢業後就放掉原來熱衷參與的運動項目，導致約莫20-40歲運動人口出現斷層。這些當然影響我們培養競技運動的水準之提升。因此，要在此呼籲賴清德總統未來即將成立的運動部應該多花些心思好好用心規劃與輔導各地社團運動俱樂部的成立，並大量運用科學證據及範例讓大家知道會運動的孩子也會讀書這樣的價值觀。

荷蘭體操奧運金牌選手Epke Zonderland。（歐新社）

尤其是，我們可借鏡的國家便是荷蘭。荷蘭人口與國土面積與台灣相近，但2024夏季奧運總獎牌數卻是全世界第六強！究其成功因素，便是該國草根性運動俱樂部組織非常多，也因此能夠培養許多優秀有天份的選手，如著名的體操奧運金牌選手Epke Zonderland就是一個典範。他參加2012年倫敦奧運會，並且在單槓比賽上獲得金牌。他不但是第一位贏得體操個人項目奧運獎牌的荷蘭運動員，也在2013年世界體操錦標賽和2011年及2014年歐洲體操錦標賽上獲得單槓項目的金牌。可是他的背景卻不是在體育班下成長，而是透過正規教育循升學管道，在運動與學業皆能兼顧下到荷蘭頂尖的格羅寧根大學主修醫學，現在畢業後已成為一名醫生。像這樣的運動員在運動俱樂部成長的例子在荷蘭不少。

而從這個例子也可告訴我們運動與讀書並不會產生衝突。所以筆者要呼籲我們的家長應該改變天天送小孩放學後進補習班的做法，而是讓更多小孩可藉由參與各種不同的運動來提升更好的學習動機與時間管理，以及永不放棄的韌性。藉此次世壯運的舉辦，相信也改變了許多台灣人的人生價值觀。這也是未來運動部發展需要深刻思考的一個重要課題。

（作者為台灣體育運動大學教授）

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