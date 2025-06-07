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自由開講》數位轉型下的盲點：當線上學習變成隱形工時

2025/06/07 13:00

◎ 侯嘉偉

在推動數位轉型的浪潮下，線上學習原本被視為公務員提升專業的最佳解方。平台靈活、課程多元，不受時間與空間限制，這看似進步的制度設計，卻在現實中徹底走樣。

公務機關口中的「彈性安排」，實際上是責任外包。表面上說「請自行完成」，潛台詞卻是：「這不算上班時間，你自己想辦法」。於是，學習時數不是在工作中完成，而是壓縮私生活的產物。午休犧牲了、下班還得掛網，假日也要追進度。進修不再是提升自我的契機，而成了另一種看不見的隱形工時。

線上學習原本是為了提升專業、促進成長，卻在實務中淪為形式與負擔，成為壓縮公務員工作時間或休息時間的隱形工時工具。示意圖，圖中事物與本文無關。（取自e等公務園+學習平臺）線上學習原本是為了提升專業、促進成長，卻在實務中淪為形式與負擔，成為壓縮公務員工作時間或休息時間的隱形工時工具。示意圖，圖中事物與本文無關。（取自e等公務園+學習平臺）

而最諷刺的是，為了因應業務量與學習壓力的雙重夾擊，許多人被迫走向「假學習」，公文照跑、會議照開、課程靜音播放。平台記錄的是時數，不是吸收程度；表面完成，實質空洞。這樣的學習，到底學了什麼？

線上學習的初衷是好的，但我們如今所見的，卻是一場名為學習、實為形式的遊戲。線上學習更是簡化為標準流程：掛時數、被踢出、重登入、搜尋答案，快速拿滿分、完成問卷、結束課程、回傳時數證明，正是這場荒謬劇的最佳註解。

線上學習原本是為了提升專業、促進成長，卻在實務中淪為形式與負擔，成為壓縮公務員工作時間或休息時間的隱形工時工具。制度的初衷與現實脫節，導致學習淪為虛應故事。唯有重新檢視制度設計，回歸學習本質，才能真正實現專業進修、保障勞動尊嚴，讓「學習」重拾其應有的價值。

（作者為勞動法令講師、法院勞動調解委員、勞動局勞資爭議調解委員）

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