自由開講》美國這兩招重錘驚醒北京高層

◎ 江峰

5月28日，美國國務卿魯比歐宣布，針對所有「參與或指使對美國境內社交媒體平台內容進行干預的外國官員」，實施簽證限制政策。這將直擊中共軟肋，中共賴以維生的兩根命脈：信息控制系統和技術輸血體系。因為目標的百分之七八十都是中共官員，尤其是港澳台系統、國安系統、駐美外交體系、網信辦、公安部外派人員。

美國國務卿魯比歐宣布，針對所有「參與或指使對美國境內社交媒體平台內容進行干預的外國官員」，實施簽證限制政策。（美聯社）

這些年來，中共的網路霸凌靠的不光是牆內封殺，更靠跨國打壓。在美國本土發帖的人，也能被中共以「尋釁滋事」開案立罪，甚至脅迫平台刪帖。這次，美國明確表態，你在美刪美國人的帖，我就斷你家簽證，連你親屬一塊兒！但真正讓人拍案叫絕的，是這個政策的打擊對象不僅是中共本身，還有配合中共審查的美國科技公司。Google、Meta、YouTube接了中共的「刪帖清單」、調整了演算法限流某些頻道？從現在起，美國政府將把你當作「配合敵對政權打壓美國人」的共犯。這是言論自由第一次被寫進對外簽證制裁體系，等於把信息主權上升到國家主權的高度。

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吊銷中國學生簽證徹底終結技術回流模式

還沒等中共喘口氣，魯比歐第二錘落地：大規模吊銷中國學生簽證，重點鎖定「與中共背景有關」以及「涉及關鍵技術領域」的所有申請人，這等同於：千人計畫2.0、2035科技強國工程、清華出國深造項目、核彈衛星人才回流模式等計劃的徹底終結。簡單說就是，中共四十年來靠留學偷技術、靠海歸堆高端、靠留學生建立海外實驗室的路，被美國一次性堵死。

1978年鄧小平改革開放至今，中國出國留學生累計超過八百萬，大部分去了美國，因此誕生了華為晶圓設計的核心架構師、滴滴早期演算法工程師、航天系統的指令模擬程序員等。而中共國家重大科技計畫、創新平台、龍頭企業的核心技術職位上，留學歸國人員佔比極高，尤其在積體電路、人工智慧、航空航太等高科技領域。可以說美國培養了中共的「工程師階層」，而中共則靠這些人製造了對美技術依賴下的「產業偽獨立」。

中南海最在乎的是權貴子弟的上升通道

現在美國不玩了，這一刀斬向的不是2025，而是2035、2045、2055。人才是戰略資源中唯一不可逆的環節，失去了留學生系統，中共必須靠自己，但自家的高教體系早被「官僚本位+論文造假+行政干預」摧毀得體無完膚。最關鍵的是，這一刀不僅切斷了普通學生的未來，更直接斬斷了中共權貴子弟、紅二代的留美捷徑。這其中包括了大量掛著「國家重點人才培養」名義的公派生，他們表面上是攻讀技術、學術，實則很多是高幹子弟及黨校系統培養的青年幹部預備軍。

過去他們走的是特殊管道，直奔哈佛、麻省理工，甚至還有一套「留學—實習—歸國任職」的綠色快車道。如今美國這一錘下去，不僅斷了這條路，還連帶把「體制內的人才管道」一併封死。中共最不願觸碰的，是自己的後代，這下不光牆外的人進不來，連他們的「自家孩子」也被攔在美國簽證門外，這才是中南海最頭疼的地方。

美撤銷中國留學生簽證，也意味著直接斬斷了中共權貴子弟、紅二代的留美捷徑。圖為哈佛大學。（法新社資料照）

溫家寶召開元老緊急會因應重大危機

讓中共最痛的是：這一招復刻的正是1949–1979年那段中共徹底斷交、無人留美的荒蕪時代。那時候毛澤東以為靠意識形態也能搞科研，結果呢？中共建政後自力更生出來的有哪些人才？三十年來幾乎是零。總結的說，這是一次信息主權+技術脫鉤+人才斷供的三重絕殺。

美國實際上是在宣布：「中共不是我們的技術夥伴，是認知入侵者，是戰略敵人。」這次不僅是不給簽證，已經在美國留學的學生，也可能面臨簽證被吊銷、被迫回國。這對中共而言，是全系統的技術回流機制被切斷，是科研體系全面進入「內循環」絕望期的起點。

而這一切的政治後果是：北京高層已被驚醒。誰去面對這場大潰敗？顯然不是習近平。這一動作比關稅戰更讓北京集體抓狂，中共高層已徹底慌了神。根據可靠消息，5月29日當晚，溫家寶親自召集一次「元老緊急會」，為的是一個非常具體、非常急迫的問題：如何應對美方「斷供人才+信息主權反擊」這兩記重錘。

為應對美國「斷供人才+信息主權反擊」這兩記重錘，溫家寶親自召集「元老緊急會」。（路透檔案照）

撐面子能救高科技競爭力嗎

中共可以在國內高呼科技自立，但真把簽證斷了，海歸沒了，實驗室缺人了，國際合作全斷了，那不是戰略收縮，那是科研自毀，這將讓中共國國運衰敗數十年。而且，這次受打擊最重的，偏偏是那批「能說上話」的人。權貴子弟被卡、部委後代進不了哈佛、黨校高幹子弟被吊銷簽證，這是砍到中南海自己的腿上了。不能去哈佛鍍金，難道讓這些權貴子弟在自家鍛煉鍛煉，來接班紅色江山嗎？所以溫家寶急了，元老們比誰都清楚：如果中共不能立刻收拾這個爛攤子，再讓美方繼續加碼，數年內中國可能會徹底失去高科技競爭力。

5月29日，外交部發言人毛寧主持例行記者會，依然態度強硬，照例高舉「堅決反對」、「戳穿美國謊言」等標準話術，外交部官網全文照登。5月30日，發言人換成林劍，話說得更猛，說美方「嚴重傷害中國學生」、「暴露美國自由謊言」，這段話出現在外媒報導裡，卻被中共外交部官網刪除。一天強硬，一天刪稿閉嘴。中共最高層對這場「簽證圍剿」的應對，顯然已經不是鬥爭姿態，而是進入緊急止血狀態。

精英斷供斷的是國家的未來

毛澤東親手拉下鐵幕。中共閉關鎖國三十年，中國學生一律被禁止赴美留學，結果整個國家三十年內幾乎沒誕生過一個真正意義上的世界級科學家。1978年鄧小平上台，中美建交、打開留學通道，尤其是近二十年，中國高科技領域高度依賴留學歸國人才，尤其以美國為主要來源國。改革開放後重大科技項目的首席科學家幾乎清一色具有海外背景。美國系統訓練的工程師長期支撐著中共的科技崛起。近年來，尤其在IT、晶圓、量子通信、人工智慧等關鍵領域，這些海歸中堅更是中共科研能力的支柱。

美國對中國的「簽證圍剿」，斷的是人才供給、科技未來與整個官僚貴族階層的上升通道。這不只是危機，而是紅色帝國坍塌的開端。（彭博）

這意味著中共的科研和技術生態，從現在起將開始技術自焚；意味著整個國家的未來，不是慢慢衰退，而是從精英斷供開始，一步步進入戰略性失能。斷一個導彈項目，中共還能搞國產替代；斷一個晶圓製程，還能偷偷拆一台ASML光刻機慢慢摸索，一旦斷了留學簽證，斷的是人才供給、斷的是科技未來、斷的是整個官僚貴族階層的上升通道。這不只是危機，這是坍塌的開端。

紅色帝國的崩解，往往不是從一場戰爭開始，而是從失去學習機會開始。

影音資料庫來源：乾淨世界

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